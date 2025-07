Zaklele smo se jedna drugoj... Matora spremila žestoke tužbe za Stefani i Munju, a posebne reči sačuvala za njenu majku Ninu!(VIDEO)

Zakucavanje za sam kraj!

Jovan Ilić - Joca Novinar u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Stefani Grujić o njenom odnosu sa Munjezom i Matorom.

-Zbog čega te tačno jutro Munja pedalirao? - pitao je Joca.

- Nema veze sa tim Maotora, verovatno mu je tako došao. Luk je bio u pitanju, a pre toga su bile uspomene, pa moje ponašanje. Ja sam malo veći blam zbog mojih prethodnih postupaka - rekla je Stefani.

- Koje ozbiljne razgovore ćete vodite? - pitao ej Joca.

- Za Kostu, svi planovi za spolja. Kad će, kako će viđati dete... Ne deluje mi da ćemo biti zajedno. Za Kostu će biti sve onako kao kad smo se dogovorili na početku. Ja sam svesna svog postupka, a on mi svaki dan spominje šta sam ja i ako uradila. To je najbitnije, ovo ostalo šta je tu je. Ima pravo da se ponaša kako hoće. Ja sam tu da sipravim stavri koje sam za*rala. Najveće svađe nastaju jer on meni prebacuje non stop moj postupak. Ja sam svesna postupka i svega toga. Ne treba svaki dan da mi priča o tome - rekla je Stefani.

- Izjavila si da si sve vreme volela Munju, a šta si onda tražila u odnosu sa Matorom? - pitao je Joca.

- Imam pravo da govorim onako kako ja želim. Ona je priznala da je poslednja dva meseca bila iz sažaljenja, pa mogu i ja da priznam. Ona je mene verila posle mesec dana. Prvo sam odbila, a kasnije sam prihvatila kad je rekla da će ona biti tu uz mene - rekla je Stefani.

- Zašto misliš da Matora želi da sebe napravi žrtzvom? - pitao je Joca.

- Ja sam u svađama potencirala na druge stvari, nisam nigde spomenula tu tragediju. Prva je ona počela sa ljuljanjem bebe, pa sam ja psovala. Kad je ona spomenula tu tragediju takvo sam mišljenje stekla - rekla je Stefani.

- Ona je rekla da si jedina devojak za koju se kaje što je bila sa njom - rekao je Joca.

- Ja sam to očekivala. Mene boli uvo, kajem se i ja što se tiče nje - rekla je Stefani.

- Čula sam ovo poslednje. Ona se prva pere od veze, a ja ne. Sve sam uradila jer sam imala dve opcije da biram. Apsolutno nije tako za veridbu. Poslavađele smo se i ja sam prelomila da budem sa osobom koja ima dete sa drugim čovekom. Posle je ona mene verila, sramota njena ako nije od srca. Time sam htela da joj pokažem koliko sam spreman na nju. Postalo je šablonski da se devojek epru od se*sualnosti i ljubavi sa mnom. Kajem se samo jer je prema meni ispala loš čovek. Ona je pred porođaj bila nepodnošljiva. Ja navika nisam mogla da joj budem jer je pre toga bila sa Zolom. Samo sebe tera u kanal. Moja snajka je jedini put imala problem sa alkoholom kad se desila ta tragedija. Krivo mi je što sam joj se poveravala za porodične stvari. Ona ovakva u odnosu sa mnom nije bila. Imala sam knedlu u grlu za njene uspomene. Ona je 3 dana bila u bolnici, tipa do 25. Moja mama je preminula 27. Mogla je da ne izgovori tu rečenciu makar. Ja ne mogu da verujem da je ona toliko... Ona je od vrata imala pravo da bude sujetna i povređena. Jedina osoba kojoj je naštećeno jeste Munja, sve ostalo je velika boleština - rekla je Matora.

- Kako će njih dvoje odgajati dete napolju? - pitao je Joca.

- Ja sam sa Stefani imala planove. U tom nastavku je bila prisutna njena majka. Svaka čast ženi, mislim da će ona imati najveću ulogu u odrastanju Koste. Nina će imati dosta udela u tome. Ne mogu da zamislim da dete živi sa njima. Ne mislim ni da bi moj odnos sa njom bio dobar. Ja ne vidim njih. Jedino od srca želim da bude živo i zdravo i da ga prati sreća - rekla je Matora.

- Za koje stavrui ćeš podneti tužbe? - pitao je Joca.

- Rekla sam da iseku klipove. Tužiću ih za sve stvari koje su izrečene. Da sam ubila svoju majku. Prvo nisam htela imajući u vidu situaciju. Nikad nikoga osim Miljane nisam tužila. Ne bih tužila ni STefani ni Munju da se nije desila ona poslednja svađa. On nek pozove Stefani kao svedoka. Gde mogu da podnesem tužbu, podneću. Zaklele smo se jedna drugoj da ćemo poštedeti naše... Nisam znala da bi me na sve načine zgazila. Mnoge stvari preuveličava i laže. - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić