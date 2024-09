Dao svoju završnu reč: Terza otkrio šta misli o ovonedeljnim potrčcima, evo ko je odneo najviše glasova ukućana! (VIDEO)

Za kraj zakucavanje!

U toku je emisija 'Nominacije'. Ukućani večeras biraju između Slađe Blinde i Nikole Škatarića kome žele da vide leđa. Na redu da nominuju su Lule Bahanalija, Viktor Amos, Bojana Barbi i ovonedeljni vođa Terza.

Slađa je najčovečanskija osoba ovde u kući, to je njena izjava. Lepa, zgodna, inteligentna i to je to. O Naji imam skroz okej mišljenje ali poslaću Naju -rekao je Lule.

Slađa lepa devojka, seksi sto posto, volim tvoju energiju i harizmu. Nikola Najo je dobar momak, jak dečko i mislim da je džentlmen -rekao je Viktor.

Ove dve osobe spajaju dve odlike lojalnost i privrženost u odnosu. Slađa ima harizmu i po tome se izdvaja od drugih devojaka, pratim ga i gledam i mislim da pravog Nikolu još nismo upoznali, šaljem Nikolu, ostavljam Slađu -rekao je Aca.

Slaša je jedna pozitivna osoba, zgodna je, nije sujetna i opasna je zavodnica i eto sve naj. Što se tiče Nikole jedno planira a drugo radi, mada je dobar dečko -rekla je Barbi.

Definitivno je pobedu u glasovima osvojio Najo i on ide u izolaciju dok je Slađa sačuvana i ostaje u kući -rekla je Ivana.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja