Je l' ovo još jedan kraj prijateljstva?

Borislav Terzić Terza priznao je Marku Đedoviću da je bio u pravu kad je u radio-emsiji "Amnezija" rekao da se Danijel Dujković Munjez pere od njega provodeći vreme sa Milicom Veličković.

- Više puta je prišao njoj, nego meni. On o sebi priča, ne o meni. Znate zbog čega on to radi - govorio je Terza.

- Zbog čega? Njega niko ne vidi - dodaoje Đedović.

Autor: A. Nikolić