Anđela prebledela od ljubomore: Gastoz teška srca objavio kraj prijateljstva sa Sofi, pa priznao koliko mu je ona zapravo draga... (VIDEO)

Kraj još jednog prijateljstva!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', a naredno pitanje bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Sofi se požalila Mateji da joj stalno dobacuješ, i da joj je jako neprijatno. Zašto je onda opet samo Anđela kriva i sve prebacuješ na nju? - glasilo je pitanje.

- Dobacim joj, ne želim da ona ide spuštenom glavom kroz kuću kada ja prođem. To je sve počelo od kad je Anđela rekla za nju da je folirant - rekao je Gastoz.

- Ne mogu da se setim da mi je rekla - rekao je Mateja.

- On meni i kada dobacuje, ništa neprijatno mi ne kaže. Mi imamo minimalnu komunikaciju - rekla je Sofi.

- Krivo mi je smo da ideš po kući sa spuštenom glavom, a mislim da smo mi okej skroz. Nije mi jasno šta može da bude tako neprijatno, da bi stiglo pitanje, ako postoji nešto slobodno mi reci - rekao je Gastoz.

- Jesmo mi komentarisali da on svaki put kada izađe iz odnosa sa Anđelom, on dođe kod nje. Ona je mila i draga, neće ona njemu reći da se on skloni - rekao je Mateja.

- Sada kada je delio čokoladicu, ona je okrenula glavu da im se ne sretnu pogledi. To ona sve radi, jer smo je osudili za neke postupke - rekao je Karić.

- Sofi, ne želim da ti pravim probleme. Od sada, kao i sa Keti, neću imati komunikaciju. Nažalost nećemo razgovarati, izvini, da bi ispali čisti - rekao je Gastoz.

- Šta da kažem Milane, biću realna što se tiče Sofi. Mislim da želi da mi da do znanja da nije loša, da nema zle namere. On joj je rekao i tada 'nemoj ispašće da provociramo Anđelu'. Zato i okreće sada glavu, da bi dokazala da nije imala lošu nameru i ako je tada izgledalo skroz drugačije - rekla je Anđela.

- Da li je to njena volja? Jer sam čula da joj je Mića rekao da radi to. Evo sada sa još jednom osobom koja mi je draga, neću imati komunikaciju jer vi kažete da to tako treba - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.