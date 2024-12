Aleksandra objavila kraj prijateljstva?! Pukao joj film, pa sasula Sandri sve u lice! (VIDEO)

Kraj još jednog prijateljstva?!

Aleksandra Nikolić posvađala se sa Sandrom Obradović. Aleks je njoj zamerila Sandrino druženje sa ljudima koji nju pljuju i sa kojima ima sukob.

- Ti si baš dobra sa ovima što mene pljuju, već ti meseca radiš to - rekla je Aleksandra.

- Ko se druži? - rekla je Sandra.

- Volela bih da doživiš to, da tebe neko gazi, a ja da se družim sa tim ljudima - rekla je Aleksandra.

- Ko se bre druži, šta pričaš ti? - pitala je Sandra.

- Ja da uradim tako nešto, to bi bio smak sveta. Radi kako misliš da treba neću ja da ti govorim. Rekla sam ti već jednom i nisi me ispoštovala. Ta Jelena me je napljuvala najgore moguće ti ćaskaš sa njom - rekla je Aleksandra.

- Sa kim ćaskam? - pitala je Sandra

- Sa njima - rekla je Aleksandra.

- Ti pričaš kao da ja sa njima pijem kafu - rekla je Sandra.

- To si uradila i Sofiji kada je ušla Milica. Volela bi da ti doživiš tako nešto, ali nećeš ovde. Onu noć oni mene blate, blate moje majčinstvo, a ti pričaš sa njima.

Autor: K.K.