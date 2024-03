OTKAZAN SUSRET JOKIĆA I BAJDENA! Amerika bruji o potezu Nagetsa! Drugi put PROPAO ODLAZAK u Belu kuću, poznat je razlog

Košarkaši Denvera neće biti primljeni u Beloj kući od strane predsednika SAD, Džoa Bajdena.

Ovu informaciju su preneli brojni američki mediji, a poznat je i razlog.

Tradicionalan prijem NBA šampiona od strane predsednika Amerike otkazan je po drugi put.

Prvo je planirano da Nagetsi posete Belu kuću u januaru ove godine, ali je zbog Bajdenovih obaveza odlazak odložen. Novi termin bio je 18. mart, ali po svemu sudeći, Nikola Jokić i saigrači tada neće stići u prestonicu.

Javnost je sa ovom informacijom upoznao novinar Kris Hejns uoči pobede Denvera nad Bostonom.

On je objasnio da je ekipa iz Kolorada fokusirana na borbu za prvo mesto i da želi da spremna dočeka duel sa glavnim konkurentom, ekipom Minesote.

Sources: With Denver Nuggets prioritizing No. 1 seed and a pivotal matchup at Minnesota upcoming, I explain on @NBAonTNT why the champs have elected not to visit The White House. pic.twitter.com/cjc4fwGE0O