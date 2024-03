SVE O MEČU MILAN - PARTIZAN: Ko sudi, a ko neće ni igrati? Evo i kakve su šanse crno-belih u Italiji

Košarkaši Partizana će u okviru 28. kola Evrolige igrati meč protiv Olimpije u Milanu, gde će pokušati da nastave svoju seriju pobeda u svim takmičenjima, nakon što su slavili protiv Efesa u ovom prvenstvu, kao i protiv Cedevita Olimpija u ABA ligi.

Neće imati nimalo lak zadatak Partizan pred sobom, pogotovo zbog činjenice da su se u Milanu u tim vratili i Nikola Mirotić i Šabaz Nejpir, koji su propustili nekoliko mečeva zbog svojih povreda.

Nikola Mirotić ni u prvom meču nije igrao protiv ove ekipe, kada je dobio i nekoliko posvećenih transaprenata.

Ipak, imaće s čim i Partizan da odgovori, pošto je ceo tim na raspolaganju Željku Obradoviću.

Ko sudi?

Evroliga je odlučila da za ovaj meč kao arbitre postavi Emila Mogulkoča na mesto glavnog, a onda su tu i Jozef Bisang i Karlos Korets, koji će mu pomagati na ovom izuzetno teškom meču za izabranike Željka Obradovića.

U kakvom raspoloženju ekipe dočekuju meč?

Obe ekipe su igrale promenljivo u poslednjih pet mečeva. Partizan iza sebe ima učešće na Kupu Radivoja Koraća, gde su poraženi u finalu od Crvene zvezde u jednoj veoma izuzetno neizvesnoj utakmici, gde je bilo 85:79 za crveno-bele.

Odmah su i zaboravili taj poraz, te su vezali dve pobede protiv Efesa i Cedevita Olimpije.

Milan ima sličan put, ali ima i poraz više.

Manekeni su u poslednjih pet utakmica uspeli da izgube Kup, gde je Napoli u finalu bio bolji od njih sa 77:72, a odmah su potom poraženi i od Asvela u Evroligi. Ipak, oni će sada moći da računaju na ceo tim, zbog čega bi mogli i ozbiljno da namuče crno-bele.

Kakav je odnos u međusobnim duelima?

Kada se pogleda prošlost, ove ekipe su u prethodne dve godine odigrali tri meča. Milano je slavio čak dva puta. Prvo su Manekeni slavili u oktobru 2022. godine u Beogradu sa 80:75, da bi i pet meseci kasnije upisali novi trijumf, još ubedljiviji pred svojim navijačima - 82:69.

Ipak, Partizan je uspeo da se revanšira ove godine i ubedljivo slavi protiv Milana, dok bi sada mogao da dođe i do nove pobede.

Ukoliko se vratimo u prošlost, ove dve ekipe su igrale još šest puta. Partizan je slavio još dva puta, dok su četiri puta poraženi.

Kakvo je zdravstveno stanje?

Ukoliko se pogleda roster Milana, sigurno je samo da neće igrati Bili Beron, dok bi Nejpir i Mirotić trebalo da budu u timu. Novi znak ptianja se stavlja pored Aleksa Pojtresa, ali i Stefana Tonuta, koji vuku nešto manje povrede.

Kod Partizana je sigurno da nema Ognjena Jaramaza, ali, pod upitnikom su Tristan Vukčević i Džejms Naneli, koji su trenirali sa ekipoom.

Reč trenera?

Željko Obradović, KK Partizan:

- Pričamo o Milanu, ekipi koja je podigla prosek šuteva za tri poena, sa nekih 25 pokušaja, su otišli na 32. Karakteristika njihove igre je da imaju četvorke i petice koje su sposobne da iz pik-end-pop igre šutiraju veliki broj za tri poena, ali su bitni spolji igrači koji sve kreiraju i svi osim Karla Hajnsa su sposobni da šutiraju za tri poena i to su neke glavne stvari na koje treba obratiti pažnju, plus sve ono što smo igrali sa njima ovde, gde su u prvoj utakmici bili dominantni i veliki deo utakmice vodili sa 15 razlike, pa smo mi uspeli u završnici okrenemo utakmicu i da rezultatski to ne bude ni neizvesno. To je velika opomena za nas, da igramo protiv izvanrednog tima i znamo da će biti potrebno da odigramo na najvećem mogućem nivou, ako želimo da imamo pozitivan rezultat.

Etore Mesina, KK Olimpija Milano:

- Očekuje nas fizički veoma čvrsta ekipa, ekipa koja je očigledno dobro organizovana kao i svaka Obradovićeva ekipa. Za nas će biti važno da kontrolišemo skokove, da imamo čvrstu defanzivnu tranziciju i da koristimo dobro izbalansiran napad između igre unutar reketa i spoljnih šuteva. Biće zadovoljstvo za sve ponovo videti Kevina Puntera i Zacha LeDaya, dva izvrsna igrača koji su bili sa nama i veoma cenjeni tokom sezone 2020-21.