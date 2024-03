Podatak za nevericu u Denveru: Jokiću se ovo nije dogodilo na 15 utakmica zaredom, ali jeste s Memfisom

Neki navijači na društvenim mrežama i dalje ne mogu da veruju

Košarkaši Denver Nagetsa su uspeli da savladaju Memfis Grizlise u novom NBA meču, gde je tim iz Kolorada bio bolji sa 128:103, čime je nastavio svoju seriju sjajnih rezultata, a, naravno, najbolji je bio Nikola Jokić koji je bio nadomak tripl dabla.

Srpski centar je ovaj meč završio sa 29 poena, 11 skokova i osam asistencija za 31 minut na terenu, čime je bio i ubedljivo najbolji pojedinac meča, međutim, jedna zanimljiva stavka u njegovom slučaju je obeležila ovaj meč.

Nikola Jokic just lost the opening tip jump ball for the first time since the All-Star break. Nuggets had gained possession on his last 15 opening tips before tonight. Now 15-1 since the break.