Najniži udarac Mione Jovanović: Ša poručila da je njegova karma za Vanjin spontani pobačaj! (VIDEO)

U emisiji "Pitanja starih učesnika" naredno pitanje postavila je Vanja Živić Nenadu Aleskiću Ša.

- Reci mi da li postoj granica u tvom ljubavnom odnosu jer konstatno prostavljaš granice i prelaziš i koja bi to ila? Šta treba da se desi da bi prekinuo odnos? - pitala je Vanja.

- Sve ove gluposti koje sam preživljavao, žao mi je samo što nisam video njegov prilazak njemu njoj. Sve mi je bolesno, ali čekam napolje. Svestan sam da me zaj*bava i podj*bava. Ja sam to dopustio. Ja to da nisam dopustio, već par godina sam jako ranjiv i kad sam ušao ovde, a ona je uspela da prodre u ceo sistem. Sam sam kriv i sam sam dozvolio, može joj se. Ja idem do bolesne granice, pa me odjednom nema. Posle kreće mržnja od tih žena, pa pokajanje - pričao je reper.

- Ja da vidim da mene neko vrti bilo bi prijatno i doviđenja. Ja ne znam što se on tako oseća, može da kaže da se sprdam sa njim, kad me iznervira, pa mu odgovaram da ga iritiram i uvredim ga. Ja sve to radim namerno, ali da ga vrtim i da proživljavam boleštine... - dodala je Miona, a svi njeni cimeri počeli su da joj se smeju.

- Ja ću da odgledam ceo snimak iz hotela, neće me mrzeti. Nikad nisam ništa gledao, nije me zanimalo. Završi se pa idem dalje. Nećemo da pirčamo, samo mene neki detalji zanimaju - rekao je Ša.

- Možda se njemu sa mnom vraća sve ono što je radio ženi - dodala je Miona.

- Ne, nego tebi što si ćutala i nisi mogla da govoriš i nisi smela - dodao je reper.

- Možda se tebi vraća za spontani i abortus - poručila je Miona.

