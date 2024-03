Bogdanović briljirao, trojkom doneo produžetak! Atlanta košem u poslednjoj sekundi srušila najbolji NBA tim

Nakon bogate noći u NBA ligi po pravilu ide ona sa manjim brojem utakmica, ali ovog puta nas ti nije sprečilo da gledamo spektakl

Košarkaši Atlante Hoks porazili su najbolji tim NBA lige, logično i Istoka Boston Seltikse posle produžetka 123:122 i tako nastavili svoj put ka plej-inu.

Izvanredna utakmica u "Stejt Farm Areni" priredila nam je sve ono što očekujemo od košarke, preokrete, lepe poteze, koševe u poslednjim sekundama i naravno efikasne poentere.

Među njima je bio i Bogdan Bogdanović, pa je za čak 43 minuta u igri ubacio 24 poena (9/19 FG, 2/8 za tri) uz 7 skokova, 5 asistencija, ukradenu loptu i dve izgubljene.

DEJOUNTE MURRAY IS HIM AGAIN pic.twitter.com/Ghq5ar4kHO