'NIKO NIJE KAO JA, ZAUSTAVIĆEMO SE OVDE' Zvezdu NBA lige IZNERVIRALO pitanje o Nikoli Jokiću: Paklen je igrač, ali... (VIDEO)

Košarkaši Los Anđeles Klipersa savladali su Denver Nagetse rezultatom 102:100​​​​​​​, a jedan od najboljih igrača pobedničke ekipe, Rasel Vestbruk, dospeo je u centar pažnje javnosti pošto je burno reagovao na pitanje o Nikoli Jokiću.

Srpski centar ponovo je dominirao, meč je završio sa 36 poena, 17 skokova i deset asistencija, ali se Vestbruk osetio uvređenim posle poređenja sa Jokićem.

Novinare je zanimalo kako je Vestbruku bilo da igra protiv Jokića koji je "tripl-dabl" čudovište isto kao i on, a reakcija je bila veoma burna:

- Niko nije kao ja... Niko nije kao ja. Zaustavićemo se ovde. Niko nije kao ja. Nikola je paklen igrač, ali nije kao ja, a ja nisam on - bila je momentalna reakcija Vestbruka na pitanje novinara.



Russell Westbrook was asked about fellow triple-double monster Nikola Jokic:



“Well listen, ain’t nobody like me. Ain't nobody like me. We’re gonna stop that right there. Nobody like me. Nikola is a hell of a player, but he’s not me, I’m not him. Obviously, he's won MVP, a tough… pic.twitter.com/uTOn3SyQcO