BRANKO LAZIĆ NASTAVIO DOMINACIJU! Kapiten Zvezde izabran treći put dobio prestižnu nagradu!

Kapiten Crvene zvezde, Branko Lazić, proglašen je za najboljeg defanzivca ABA lige u sezoni 2023/24.

Lazić je osvojio najviše glasova abaligaških trenera, novinara i navijača - 19,6 odsto, a iza sebe je ostavio saigrača Džoela Bolomboja koji je osvojio 18,1 odsto glasova i Marka Ramljaka iz Zadra koji je trećeplasiran sa 14,1 odsto glasova.

Ovo je četvrti put da ABA liga dodeljuje ovu nagradu, a bek crveno-belih treći put je proglašen najboljim defanzivcem.

