KAKVA JE SUDBINA SFEROPULOSA I KAKO SE ZVEZDA POJAČAVA: Čović otkrio šta se dešava na Malom Kalemegdanu

Predsednik Crvene zvezde Neboša Čović poslao je moćnu poruku Evroligi i njenim čelnicima, a onda se dotakao i internih problema i rešenja na Malom Kalemegdanu. Ono što brojne zvezdaše zanima je da li će Grk Janis Sferopulos ostati na klupi, ali i kakva se sve pojačanja spremaju za sledeću sezonu. Čović nije otkrio sve detalje, ali je pojasnio kako sve funkcioniše n klubu, pa se iz toga da zaključiti šta ih čeka u budućnosti.

- Za Sfropulosa mislim da je jako dobar trener i da jako dobro radi posao. Sad kad on bude pravio selekciju, onda možemo da pričamo i na drugi način - počeo je Čović u razgovoru za Sport klub.

Upravo se ovde izmešu redova dalo pročitati šta je rađeno pre dolaska Grka, šta je urađeno dobro, šta nije, sa čime se on nije slagao i šta bi sada želeo da promeni.

- Kada je Sferopulos došao, on je rekao "Za sada igramo s ovim što imamo, pa ćemo da vidimo". U međuvremenu se otvorilo tržište i čovek je izabrao to što je izabrao. Mislim da nije pogrešio ni kod Gilespija. Samo ona utakmica s Partizanom, meni dovoljna. Kako prolaze igrači koje uprava nametne trenerima? Najsvežiji primer - Vildosa u Panatinaikosu. Eto, Ataman ga obrisao, iako je Janakopulos moćan - rekao je Čović stavivši do znanja da se ne meša svojim trenerima u posao, pa pojasnio kako se dovode igrači:

- Sportski direktor, generalni menadžer prvog tima i svi pomoćni treneri… Oni vrše kompletan skauting i tu je preko 200, 250 igrača na raznim pozicijama. A, onda trener prvog tima to sagledava i kaže "Od ovih 30 na ovoj poziciji, daj izvucite mi karakteristike za konkretno ovih četvoro, petoro". Onda se sužava, itd. Oni svi to rade. A konačnu odluku, kada je sport u pitanju, donosi trener.