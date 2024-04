NAJBOLJI KOŠARKAŠ NA PLANETI! Jokić režirao ČUDESAN PREOKRET Denvera! Marej UZ ZVUK SIRENE doneo pobedu! (VIDEO)

Maestralni srpski košakaš vodio je Nagetse do 10. vezanog trijumfa protiv Lejkersa.

Košarkaši Denver Nagetsa napravili su nestvaran preokret u drugoj utakmici plej-of serije protiv Los Anđeles Lejkera i tako poveli sa 2:0.

Uspeli su da nadoknade čak 20 poena zaostatka i zabeleže 10. vezani trijumf protiv slavnih Lejkersa 101:99.

Pobedu Nagetsima doneo je Džamal Marej, koji je u poslednjem napadu na meču pogodio uz zvuk sirene.

Od samog starta utakmice bilo je jasno da su Lejkersi silno motivisani da konačno prekinu crnu seriju protiv Denvera.

Tandem Dejvis - Džejms dominirao je od starta meča, s druge strane, Denver je u prvoj četvrtini držao u životu Nikola Jokić koji je već u prvoj deonici uspeo da upiše dabl-dabl učinak (10 poena, 10 skokova, jedna asistencija i dve ukradene lopte).

Jokic hits a 3 over Anthony Davis and then tells him that the minions will see him later tonight in Serbian 🗣️ pic.twitter.com/rlECCaES9Z