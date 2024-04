Jokić demolirao Lejkerse: Lebron ne pamti ovakvo poniženje u svojoj kući

Denver je pobedio Lejkerse i jedanaesti put u nizu, ništa od "osvete" Jezeraša

Košarkaši Denver Nagetsa ostvarili su, posle preokreta, i treću pobedu u plej-ofu protiv Los Anđeles Lejkersa, a ovoga puta bilo je 112:105. Uz to, novu sjajnu partiju prikazao je srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je stao na korak od tripl-dabla.

Srpski košarkaš ponovo je predvodio svoj tim, a susret je završio sa 24 poena, 15 skokova i 9 asistencija. Pored njega, istakli su se Gordon sa 29 poena i 15 skokova, kao i Džamal Marej koji je upisao 22 poena uz 9 asistencija.

Sa druge strane, Entoni Dejvis je bio najefikasniji sa 33 poena i 15 skokova, dok je Lebron Džejms upisao 26 poena, 6 skokova i 9 asistencija.



Ni jedanaesti put u nizu Lejkersi nisu uspeli da slave protiv tima iz Kolorada koji je novim trijumfom najavio novu "metlu", slično prošloj godini kaa je bilo 4:0. Zanimljivo, Lebronu se nikada ranije nije desilo da od jednog tima izgubi deset puta u nizu, a upravo to su uspeli Jokić i Nagetsi.

Sam početak nije najavljivao ovakav ishod, ali, Nagetsi su pokazali zašto su šampioni lige. Strpljivo, organizovano i močno! Tako bi najbolje mogla da se piše igra Denvera i veliki preokret.

Od starta meča u Kripto Areni, Lejkersi su pokazali da žele "osvetu" za deset vezanih poraza. Sam početak meča obeležila je jaka odbrana domaćina, iz kojih su dolazili kontranapadi i zakucavanja. Pogađali su Hačimura, Dejvis, a onda je snažno zakucao i Lebron, pa je vrlo brzo prednost Lejkersa bila 8:0. Ovakvo stanje stvar na terenu bio je jasan signal za "alarm", pa trener Denvera Majk Meloun odmah traži tajm-aut.

Napad Nagetsa jednostavno nije funkcionisao, a to su Lejkersi koristili da uvećaju prednost. Ipak, sredinom deonice "probudio" se Nikola Jokića koji je dodavnajima i poenima zaustavio nalet rivala. Ali, tako je bilo samo do kraja deonice, pošto se Dejvisu i Džejmsu priključio i Rivs pa Lejkersi dolaze do +10 i 33:23.

U nastavku, trener Meloun odlučio je da odmori Jokića i ostavlja ga na klupi. Tako, Marej je ostao u igri i postiže svoje nove poene za -7 i 39:32, posle kojih odmah reaguj trener Lejkersa Darvin Ham i traži tajm-aut. Sredinom deonice, Jokić se vratio na parket i odmah je uneo novu energiju na parket, pa Lejkersi odlaze na 43:37.

pak, od tog momenta, ponovo se razigrao Nikola Jokić. Svojom energijom pokrenuo je svoj tim koji igra mnogo bolje, pre svega u odbrani, i tera rivala na nekoliko nerezonskih šuteva. Tako, malo po malo, dolazi do poena, a posle kontranapada na 3 minuta do kraja poluvremena pravi seriju od 6:0, za 47:43 i samo -4.

Do poluvremena, u prvom planu je bio neverovatni Gordon koji upisuje 14 poen, a ima i devet skokova. Svojim poenima održao je zaostatak svog tima za Lejkersima od -4, 53:49

U nastavku, usledio je furziozan start Nagetsa i četvrtina koju su dobili 34:22 za potpuni preokret. Odmah su napravili seriju od 9:2, iznenadili Lejkerse i poveli prvi put na meču 58:55. Trener Darvin Ham je nastojao da tajm-autima "prodrma" svoju ekipa, ali ništa nije promenilo. Neverovatni Gordon je "terorisao" koš Lejkersa, a posle dodavanja Jokića za Mareja, i nove trojke, Denver odlazi na +6, 67:61. Ni do sredine deonice ništa nije polazilo za rukom Lejkersima, ali jeste Denveru! Odlična akcija u kojoj je Jokić ukrao loptu, potom dodao do Mareja, koji proigrava raspoloženog Gordona donosi Denveru najveću prednost na meču od +8.

U ovom periodu, potpuno se razigrao i Jokić koji je najavio novi tripl dabl, pošto je na kraju treće deonice imao 16 poena, 11 skokova i 8 asistencija.

Do kraja, Denevr je nastavio sa odličnom igrom. Tako, na 5 minuta do kraja imali su +12, a prednost su zadržali do krja meča za novi trijufmf.

