Neverovatan koš Nikole Jovića! NBA liga se poklonila Srbinu: Ovo je neverovatno (VIDEO)

Nikola Jović je kao starter pružio jednu od najboljih partija u plej-ofu u dresu Majamija, ali ni njegovih 15 poena i 8 skokova nije bilo dovoljno protiv raspoloženog Bostona, koji je napravio brejk i to sa 20 razlike (104:84).

Braun, Tejtum i Porzingis su dominirali u Bostonu i opravdali su ulogu prvoplasirane ekipe u celoj NBA ligi i zbog čega su jedan od glavnih kandidata da dođu do finala.

Sa druge strane, Majamiju je mnogo nedostajao Džimi Batler, prva zvezda ekipe, koji nije igrao zbog povrede.

Jović se potrdudio da nadoknadi izostanak svog velikog prijatelja, a među 15 poena koje je ubacio tu je i jedan spektakularan, kada je pogodio sa zadrškom uz faul, iz gotovo nemoguće pozicije.

I NBA liga je na svom zvaničnom kanalu objavila snimak uz oduševljenje kako je neverovatnu kontrolu tela imao da postigne 2+1.



Nikola Jovic with INCREDIBLE body control to finish the and-1 💪



BOS-MIA | Game 3 on TNT pic.twitter.com/zASjFwy3RS