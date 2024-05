NEMA VEĆEG 'PREVARANTA' OD JOKIĆA U NBA LIGI! Navijači mu provalili 'foru', non-stop radi isto ali mu sudije NE MOGU NIŠTA! (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Minesota Timbervulvse (115:107) u ponedeljak ujutru i izjednačili na 2:2 u polufinalu Zapada, a Nikola Jokić pokazao je čitavom svetu da je najbolji igrač na planeti.

Bio je impresivan, samo u četvrtoj deonici postigao je 16 poena, a taj deo meča obeležio je i neverovatnim trikom koji je zapravo pomogao Denveru da stigne do pobede.

Ljubitelji košarke u SAD analizirali su poteze Nikole Jokića tokom poslednje deonice četvrtog meča Denvera i Minesote i zaključili da srpski košarkaš svaku priliku koristi da "skine" nekoliko sekundi sa sata, čak i kad se košarka zapravo ne igra. Neverovatna košarkaška inteligencija srpskog centra došla je do izražaja kada je Minesota počela da pritiska Denver, koji je morao da odbrani prednost.

"Nijedan igrač u NBA ligi nije tako efikasan ili očigledan u trošenju vremena kada njegov tim vodi kao Nikola Jokić. On to radi tako što odlaže vreme i tera sudije da broje do pet sekundi pre ubacivanja. Petlja sa loptom ili je doda sudijama, pa onda baci svojim saigračima. Potrošio je skoro minut vremena u četvrtoj četvrtini", piše u jednoj objavi na Tviteru, uz video snimak male prevare koju srpski košarkaš izvodi.

Pogledajte šta radi:

No player in the NBA is as effective or blatant in stalling with a lead than Nikola Jokic. He does this by delaying the refs 5-second count (fumbling the ball or passing it to the ref) and then rolling it to his teammate. Tonight he wasted almost a minute of game clock in the 4Q. pic.twitter.com/ToKwHZooC1