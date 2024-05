CEO SVET POSTAVLJA SAMO JEDNO PITANJE Urnebesan video - Nikola Jokić pije, peva, vozi konje, a Lebron i ostale "zveri" ginu u teretani (VIDEO)

Nikola Jokić je nedavno po treći put u poslednje četiri sezone izabran za najkorisnijeg igrača NBA lige. Denver je na krilima srpskog centra preokrenuo protiv Minesote i sada vodi sa 3:2 u seriji, pa su Nagetsi na dobrom putu da odbrane titulu.

Na društvenim mrežama je viralan postao snimak priprema Jokića, Lebrona Džejmsa i drugih zvezda iz najjače košarkaške lige na svetu.

Nikola je snimljen kako peva, đuska na žurkama, pije, vozi konje, proslavlja pobede svojih mezimaca, dok Džejms i ostale "zveri" ne izlaze iz teretane i trude se da telo zadrže u savršenoj formi.

Naravno, to ne znači da je Jokić neradnik i da nije proveo leto radeći na sebi, već je dozvolio sebi i da se opusti.

will never resist an excuse to bring back this video https://t.co/JI2lUkbsv1 pic.twitter.com/jKeN2vJaex