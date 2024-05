Svetislav Pešić otkrio kada će objaviti spisak reprezentacije: 'Nema tajne...'

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić našao se na finalnoj utakmici Fajnal for turnira u Berlinu, gde je dao kratak intervju za televizijsku ekipu "Sport Klub"-a.

Ponosan je na činjenicu da su Berlin i Beograd više puta bili domaćini finalnog turnira ovog elitnog takmičenja.

- Beograd do sada dva puta, ovde tri puta, prema tome znači da Evroliga ima ogromno poverenje. Ovo je veliki grad od 5 miliona stanovnika. Košarka u Nemačkoj doživljava uspon, razvoj u kontinuitetu i Nemačka je uvek bila zemlja, čak i u vremenima kada sam bio trener reprezentacije, Albe i Bajerna, oni su uvek organizovali ovakve značajne turnire. Vidim sada i Beograd to radi, naravno mi bi voleli da naši timovi predstavljaju naciju na F4, doći će vreme i za to. Svi kažu da je Srbije zemlja košarke, ja ne bih to rekao. Ali ljudi vole košarku, to je važno - rekao je Pešić.

Nije previše hteo da govori ko će dobiti utakmicu, ali je izneo razloge zašto jedan ili drugi tim mogu doći do uspeha.

- Teško je... Znate kako, evo kako prođem tamo i u hotelu, navijači iz Španije, Grčke žele da im kažem ko će dobiti, ali ja uvek govorim biće neizvesna utakmica. Tako je do sada uvek bilo. Mogu da se dese slučajne stvari, ali onda ih tako nazivamo, to je sastavni deo košarke i sporta. Ipak, u celom ovom takmičenju i Panatinaikos i Real su pokazali najviše. Madrid ima mnogo više iskustva, mnogo više su igrali ovakva finala, imaju ogroman kontinuitet u koji ja verujem. Naravno to ne mora da bude odlučujuće, ali ja pretpostavljam da se od mene očekuje da izvršim procenu situacije. Van košarke prednost Panate je njihova ogromna motivacija. Većina tih igrača nikada nije igralo to finale, osim Slukasa i možda Papapetrua. Ali ogromna je ta unutrašnja strast za pobedom, imaju trenera koji zna da motiviše, napravili su dobar izbor igrača, tu je Ataman car. On zna da kupi dobre igrače, to je njegov najvažniji posao koji radi. Očigledno je da je ekipa sada uhvatila taj kontinuitet, pobede donosi samopouzdanje. Madrid ima više šansi, ali to ne mora na kraju krajeva da znači puno - dodaje Pešić.

Osvrnuo se na Fajnal for turnir, na kome je on sa Barselonom osvojio titulu prvaka Evrolige.

- Bila je fantastična organizacija, turnir F4 je bio u Barseloni, ona je do tada u sedam finala poražena, to je bila istorijska šansa za Barselonu, ogroman pritisak. Uvek je bolje kada igraš u svom gradu i zemlji, veći broj navijača te podržava. Mi smo prvi put igrali u toj dvorani, trenirali smo koliko i svi ostali, međutim, bili smo domaćini. To je nas dosta poguralo kroz sezonu. Igrali smo dve jake utakmice, CSKA je bio fantastičan sa Dudom, bili su favoriti... Bila je fantastična utakmica polufinala i posle toga sa Benetonom sa Mesinom kao trenerom. Velika pobeda Barse je tada bila, fantastična podrška i organizacija. Pa gde može da bude loša organizacija u Barseloni? - rekao je Pešić.

Detaljno je izneo plan reprezentacije tokom ovog leta, kao što je i spomenuo neka imena.

- U ovom trenutku, mi čekamo sledećeg protivnika u našoj grupi. Amerika je u našoj grupi, kao i Južni Sudan i sada se čeka kvalifikacioni turnir u Portoriku, gde igraju domaćini, Italijani, Litvanija i još neki, ali ovi su favoriti. Mi ih gledamo kao moguće protivnike u Lilu, gde je prva runda. Prvu utakmicu igramo sa Amerima, drugu protiv pobednika iz Portorika i treću sa Južnim Sudanom. Imamo tešku grupu, ali sve su ostale teške, tu ništa ne odlučujemo, ali sve ostalo nadamo se da ćemo odlučiti. Program priprema je do kraja definisan, počinjemo 17. rad sa igračima koji su ranije završili, individualne treninge, testiranja, zdravstvene preglede i sve što ide uz početak priprema. 24. i 25. skupljamo se u centru u Staroj Pazovi i tu ostajem od 11. kada letimo za Lion. Igramo sa Francuzima na oproštaju Parkera, potom letimo za Abu Dabi, gde igramo poznati turnir sa Australijom i Amerima. Vraćamo se potom u Beograd, gde nastavljamo pripreme. Onda igramo sa Japanom 20. ili 21. Čekamo onda još nekog protivika. Dok smo u Staroj Pazovi igraćemo dve trening utakmice iza zatvorenih vrata sa Turcima. Što se tiče kandidata, ne želimo da im smetamo, danas su tu bili Gudurić, Milutinov i Petrušev. Završili su ovaj deo, vraćaju se kućama i nastavljaju prvenstva. U Italiji sam se čuo sa Dobrićem, oni igraju polufinale. U Beogradu igraju našu ligu... Mi znamo taj širi spisak, ali konačan spisak ne možemo... Ništa se tu specijalno ne krije, to se može razumeti, ali mi ne znamo... Voleli bi da svi oni završe sezonu zdravi, malo je vremena za odmor i to je to, nema velike filozofije - zaključio je Pešić.

Na kraju je dodao kako je za Srbiju svaka medalja zlatna, te da su jasni ciljevi.

- Za nas je kao i za vas, ciljevi su određeni, tako da ne mora previše da se razmišlja. Za nas je svaka medalja zlatna, tako da ne postavlja se da li ćemo mi da damo i više od maksimuma - dodao je Pešić.