SVET KOŠARKE U SUZAMA: Preminuo jedan od najvećih igrača ikada, NBA liga tuguje!

Upravo je stigla vest koja je rastužila košarkašku javnost širom sveta.

Naime, u 86. godini preminuo je legendarni košarkaš, Džeri Vest.

Mnogi su u suzama zbog odlaska čoveka čija se silueta nalazi na logou NBA lige, a o tome koliki je trag ostavio iza sebe, suvišno je pričati!

Jerry West has passed away at 86 years old.

Igrao je na poziciji beka ili plejmejkera i celu karijeru proveo je u Lejkersima. Čak 12 puta je bio ili u prvoj ili drugoj petorci NBA lige, a i dalje drži rekord po proseku poena u plej of seriji od 46,3.

Sa Lejkersima je osvojio samo jednu NBA titulu jer je igrao u doba moćne dinastije Boston seltiksa. Izabran je u Košarkašku kuću slavnih, a za 50-godišnjicu NBA lige izabran među 50 najboljih igrača u istoriji NBA lige. Mnogi ljubitelji košarke znaju da se upravo njegova silueta nalazi na zvaničnom logou NBA lige.

Hall of Famer Jerry West aka "The Logo" has passed away this morning at 86 years old, the Clippers have announced.



🔸NBA champion (1972)

🔸NBA Finals MVP (1969)

🔸14x NBA All-Star

🔸12x All-NBA Team

🔸5x All-Defensive Team

🔸NBA Anniversary team (35th, 50th, 75th)

