DOBRA VEST ZA DELIJE Miloš Teodosić ostaje i naredne sezone u Zvezdi

Ono što se znalo, sada je i zvanično!

Dugo se vodila polemika o tome, da li će Miloš Teodosić i zvanično igrati sledeće sezone, dok se sada i Crvena zvezda oglasila i potvrdila - plejmejker je produžio ugovor sa ekipom sa Malog Kalemegdana!

Miloš Teodosić je stigao prethodnog leta u klub, potpisao je ugovor na godinu dana, a bilo je planirano da bude tek druga ili treća opcija na toj poziciji. Ipak, on je tokom sezone neretko bio i prvi plejmejker, a pokazao je da i tekako ima košarke u njemu.

Navijači su ga brzo zavoleli, a i on njih, dok je bio i jači od mnogih povreda tokom sezone.

Samim tim, navijači su jednostavno želeli da ga vide i sledeće sezone, a ni on nije ostao imun na to. Zbog toga, Zvezda i on su naišli na dogovor i najavom su crveno-beli pokazali da igrač i sledeće godine ostaje u klubu.

- Ole, ole, oleee - kratko su napisali iz kluba, aludirajući na pesmu koju navijači pevaju Milošu Teodosiću.

Osvajač triple krune sa Crvenom zvezdom i jedan od najboljih košarkaša koje je ova zemlja imala, Miloš Teodosić produžio je ugovor sa voljenim Klubom i nosiće crveno beli dres i u sezoni 2024/25! 🔴⚪️#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/y0g4fd7XcI — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) 13. јун 2024.

Autor: Dalibor Stankov