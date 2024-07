Vildoza otvorio dušu posle velike izdaje: Evo zašto se nije vratio u Zvezdu

Argentinac nastavlja karijeru u Pireju.

Argentinski košarkaš Luka Vildoza, koji je nedavno prešao iz Panatinaikosa u Olimpijakos, otvorio je dušu i otkrio razloge svog transfera.

Bivši igrač Crvene zvezde je istakao da se oseća posebno zbog interesovanja dva najveća kluba u Grčkoj, ističući da se oseća veoma dobrodošlo u novom timu.

U razgovoru za klupski sajt, argentinski plejmejker je objasnio zašto se odlučiio "na izdaju":



- Ne znam koliko igrača je nosilo dres oba kluba, ali moje iskustvo je takvo da se osećam posebno. Dva najveća, istorijska kluba u Evropi, najbolje ekipe u Grčkoj želele su me u svojim redovima i to je nešto posebno. Prošle godine sam bio srećan što potpisujem za Panatinaikos, sada sam još srećniji da budem deo Olimpiajkosa. Osećam se dobrodošlo, već sam razgovarao sa nekoliko ljudi u timu i zaista se osećam veoma dobro - rekao je Vildoza.

Za njegove usluge interesovalo se nekoliko klubova, pominjao se i povratak u Srbiju, ali prelazak u Partizan, međutim, to se nije desilo.

- Ne mogu reći da li je bila teška ili laka odluka. Znam da prošle sezone nisam dobio priliku koju sam želeo. Povredio sam se i kada sam se vratio nisam imao šansu da igram na način na koji sam ja i ljudi u klubu očekivali. Najbolji način da se to “reši” bio je da odem. Potpisali su novog igrača na mojoj poziciji, imao sam ponude i od drugih timova, ali, da budem iskren, jednom kada osetiš ukus pobede ne želiš da se vraćaš… Znam da Olimpijakos cilja na osvajanje Evrolige i to je ono što i ja želim. Hoću da pobedim i pokažem da mogu ponovo da se pronađen na terenu, da pokažem svima da je prošlogodišnji Luka u prošlosti - napomenuo je Argentinac, koji se dovodio u vezu sa povratkom u Zvezdu, ali i sa crno-belima.

Sa Panatinaikosom je osvojio Evroligu, ipak, minutaža kod Ergina Atamana bila je jako minimalna, što je bio glavni razlog odlaska.

- Prošla sezona bila je veoma teška na ličnom nivou. Morao sam da prilagodim igru tome da igram nekoliko minuta, a nekada uopšte i nisam igrao. Iskreno, to mi je bilo veoma teško, povredama sam olakšao treneru odluku da me nekosiri. Generalno sam bio veoma srećan u Panatinaikosu, potpis za Olimpijakos nema nikakve veze sa time da želim da se “svetim”. Ne želim da ljudi veruju u to. Prema meni su se odnosili veoma dobro, osvojili smo sve i otišao sam sa veoma pozitivnim osećanjem za čitavu organizaciju - kaže Vildoza i dodaje:

- Odluka je imala veze s načinom na koji su mi ljudi iz Olimpijakosa prišli. Osetio sam se posebno, razgovarao sam sa trenerom i osetio se dobrodošlo u tim. To mi je bilo veoma važno. Nisam uopšte imao sumnju da li treba da potpišem.

Na kraju je otkrio ambicije u novom klubu:

- Moji ciljevi su uvek visoki. Odabrao sam Olimpijakos s jasnim ciljem, a to je da osvojimo sve! Daću 100% sebe i pokazati svoje pravo lice u velikom timu. Ne mogu da dočekam da sezona počne - istakao je Luka Vildoza.

