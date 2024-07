Loše vesti iz NBA lige: Šarlot otpustio reprezentativca Srbije!

Šarlot Hornetsi otpustili su Alekseja Pokuševskog.

Ova vest je zatekla reprezentativca Srbije dok se sa svojim saigračima sprema za nastup na Olimpijskim igrama u Parizu.

Vest je plasirao pouzdani košarkaški novinar Sems Čaranija.

Srpski reprezentativac je i u februaru dobio otkaz u Oklahomi, pre nego što su ga angažovali Hornetsi.

