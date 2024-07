Svoj put nastavlja u NBA ligi: Zvezda odgovorila na oproštajnu poruku Nikole Topića!

Srpski košarkaš Nikola Topić, koji je proveo detinjstvo u Crvenoj zvezdi, nedavno je zvanično napustio klub kako bi se pridružio NBA ligi. Crveno-beli su se emotivno oprostili od svog mladog talenta, ističući da će Topić zauvek ostati deo Zvezdine porodice.

- Nikola Topić, Zvezdino dete od rođenja, spreman je za novi iskorak u karijeri. Crveno-bela porodica je uvek uz tebe i uvek si dobrodošao kući - poručili sa Malog Kalemegdana.

Topić će naredne sezone nositi dres Oklahoma Siti Tandera, ali nažalost, neće biti u mogućnosti da odmah zaigra za novi tim zbog povrede kolena. Ova povreda će ga veći deo sezone držati van terena, ali to ne umanjuje njegovu odlučnost da se vrati jači i spremniji nego ikada.

Nikola Topić je tokom svog boravka u Crvenoj zvezdi pokazao izuzetan talenat i predanost košarci, privlačeći pažnju kako domaće, tako i svetske košarkaške javnosti. Njegov odlazak u NBA ligu predstavlja veliki korak napred u njegovoj karijeri, a navijači sa nestrpljenjem očekuju da vide kako će se mladi srpski košarkaš snaći u najjačoj ligi na svetu.

