Nikola Topić je među izabranima: Mladi Srbin počinje NBA karijeru, evo u kom timu

Mladi srpski košarkaš, Nikola Topić, izabran je kao 12. pik prve runde ovogodišnjeg drafta i to od Oklahoma Siti Tandera.

Topiću se prognozirala i pozicija iznad 12. ali ga je povreda stopirala da bude među deset najboljih na NBA draftu. Ipak, mladi plej dolazi u jedan od najboljih timova u takmičenju, te se očekuje da će Oklahoma biti odlična sredina za njegov razvoj.

Zakari Rišer iz Francuske je izabran kao prvi pik, a sa druge pozicije njegov sunarodnik Aleks Sar. Evo i svih pikova prve runde NBA drafta 2024. godine:

1. Zakari Rizaše (krilo, Atlanta Hoks)

2. Aleks Sar (centar, Vašington Vizards)

3. Džef Šepard (bek, Hjuston Rokets)

4. Stefon Kesl (plejmejker, San Antonio Spars)

5. Ron Holand (krilo, Hjuston Rokets)

6. Tiđan Salon (krilo, Šarlot Hornets)

7. Donovan Klingen (centar, Portland Trejlblejzers)

8. Rob Dilingem (plejmejker, San Antonio Spars, trejdovan kasnije u Minesotu)

9. Zek Idi (centar, Memfis Grizlis)

10. Kodi Vilijams (krilo, Juta)

-----------------------

11. Matas Buzelis (krilo, Čikago Buls)

12. Nikola Topić (plejmejker, Oklahoma Siti Tander)

13. Devin Karter (bek, Sakramento Kings)

14. Karlton Bab Kerington (plejmejker/bek, Vašington Vizards, pik preko trejda sa Portlandom)

15. Kelil Ver (centar, Majami Hit)

16. Džared Mekejn (bek, Filadelfija Seventisiksers)

17. Dolton Kneht (krilo, Los Anđeles Lejkers)

18. Tristan Da Silva (krilo, Orlando Medžik)

19. Džakobi Volter (bek, Toronto Reptors, pik preko Indijane)

20. Džejlon Tajson (krilo, Klivlend Kavalirs)

-----------------------

21. Iv Misi (centar, Nju Orleans Pelikans)

22. Deron Holms (krilni centar, Denver Nagets, trejd preko Finiks Sansa)

23. Ej Džej Džonson (bek, Milvoki Baks, pik preko Nju Orleansa)

24. Kajšon Džordž (bek, Vašington Vizards, pik kroz trejd sa Njujork Niksima)

25. Pakom Dadije (krilo, Njujork Niks)

26. Dilon Džons (krilo, Njujork Niks, trejdovan kasnije u Oklahomu)

27. Terens Šenon (bek, Minesota Timbervulvs)

28. Rajan Dan (krilo, Finiks Sans, pik preko trejda sa Denverom)

29. Ajzea Kolije (plejmejker, Juta Džez)

30. Bejlor Šajerman (bek, Boston Seltiks)

Pogledajte reakciju Nikole Topića u trenutku kada je izabran.

Nikola Topic is selected 12th overall by the @okcthunder in the 2024 #NBADraft presented by State Farm!



Watch on ABC & ESPN. pic.twitter.com/dA4mpsyyKO