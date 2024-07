Tuga u svetu košarke: Umro otac Kobija Brajanta

Otac pokojnog Kobija Brajanta, Džo Brajant preminuo je u utorak u 69. godini, javljaju američki mediji.

Brajant je izabran kao 14. pik na NBA Draftu, od strane Golden Stejt Voriorsa, a karijeru je započeo 1975. godine, kada je nastupio za Filadelfija Seventisiksere.

Joe Bryant, former NBA player and father of Kobe Bryant, has passed away at the age of 69, per @PhillyInquirer pic.twitter.com/shNzzUg9JO