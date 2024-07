Lebron o Srbiji: Verujem da su u našoj grupi

Lebron Džejms, košarkaš Sjedinjenih Američkih Država, dao je interensantnu izjavu nakon pobede nad Srbijom.

Košarkaši Srbije poraženi su od Sjedinjenih Američkih Država sa 105:79, u Abu Dabiju, u okviru pripremnog meča za Olimpijske igre u Parizu.

Jedan od najboljih igrača SAD i najveća zvezda te reprezentacije Lebron Džejms pohvalio je igru Srbije.

"Oni su zaista dobar tim. Lopta se dobro kreće, dele je. Pokreću tela, mogu da šutiraju. Džoker je tako veliki igrač. Imaju dosta talenta. Biće zaista dobri na Olimpijskim igrama. Verujem da su i u našoj grupi. Mislim da će biti zaista dobri", poručio je Lebron.

Na pitanje da li je lakše igrati sa Jokićem ili protiv njega, rekao je:

"Očigledno je lakše kada je on tvoj saigrač jer on sve olakšava. Uvek je izazov igrati protiv njega jer je tako veliki talenat. Zaslužuje sav respekt. Zaslužio je sve što je dobio, ne samo sa svojim nacionalnim timom, već i sa Denver Nagetsima. On je sjajna osoba takođe. Veliki momak", istakao je igrač Lejkersa.

O igri svog tima i Stefu Kariju, rekao je:

"Očigledno smo to osmislili iz tog razloga, da ga pokrenemo. Kada postigne jedan pogodak, vidite kako se otvaraju ostali aspekti njegove igre, za ceo ostatak meča, za sve nas. Postavio je ton i mi samo pokušavamo da nastavimo da držimo tempo. Još uvek imamo mnogo prostora za napredak, ali želimo da nastavimo da se poboljšavamo i ne propuštamo prilike. Osećam da smo večeras napredovali. Mi samo želimo da budemo bolji. Međusobno smo odgovorni. Gledamo puno snimaka kako bismo se poboljšali jer nemamo mnogo vremena za mnogo treninga. Dosta naše kontinuitete i hemije gradimo u sobi za snimanje. Ključno je za nas da nastavimo da napredujemo nakon večerašnje utakmice, idemo u sledeću", poručio je Lebron Džejms.

Autor: Dalibor Stankov