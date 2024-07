Lebronu Džejmsu ukazana najveća moguća čast! Ovako nešto Amerikanci nisu dopustili ni velikanima poput Džordana i Brajanta...

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena Lebron Džejms nosiće zastavu Sjedinjenih Američkih Država na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu. Na specijalnoj ceremoniji koja će biti organizovana na reci Seni, gde će sportisti u brodićima pozdraviti navijače, odlučeno je da prvi put u istoriji SAD - zastavu nosi košarkaš.

Dakle, to nije uspelo za rukom ni Majklu Džordanu, predvodniku generacije koja je 1992. godine dominantno došla do zlata u Barseloni, čime će Džejms sigurno biti oduševljen. Ali, istovremeno to je novi pritisak na njega, pošto se očekuje da u svom poslednjem učešću na Igrama donese zlatnu medalju Amerikancima. A na tom putu biće mu i Srbija, sa kojom igra već 28. jula u Lilu u grupnoj fazi.

Na prethodnim olimpijskim igrama zastavu SAD nosili su Edi Alvarez (bejzbol) i košarkašica Su Bird, pre toga Simon Bajls i Majkl Felps, pa Brišon Nelum i Marijel Zagunis, Lopez Lomong i Katuna Lorig...

Autor: Dubravka Bošković