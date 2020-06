Vežbajte ujutru, na prazan stomak: Najefikasniji trening je onaj u jutarnjim satima, evo i zašto!

Aktivnost odmah nakon ustajanja ih kreveta stvara osećaj da ste se probudili sat ranije, smanjuje stres, dovodi do boljeg mentalnog zdravlja i produktivnosti tokom dana.

Za vežbanje i održavanje dobre kondicije svako bira vreme koje mu najviše odgovara. Naravno, shodno poslovnim i drugim obavezama. Međutim, ima i onih kojima je mrsko da vežbe rade ujutru, pa ih pomeraju za popodnevne ili večernje sate.

A da li je to ispravno, objašnjava Entoni Hekni, profesor na odeljenju za vežbe i nauku o sportu Univerziteta Severne Karoline u Čapel Hilu:

"Iako može da se vežba u bilo koje doba dana, najefikasniji je trening u jutarnjim satima. Vežbanje ujutru, posebno na prazan stomak, najbolji je način sagorevanja uskladištenih masti. Ovo vreme idealno je za mršavljenje. A i hormonski sastav tela ujutru savršeno podržava isti cilj. U organizmu je prisutan povišen nivo kortizola i hormona rasta. Oba se uključuju u metabolizam. Tada se izvlači više energije iz masnih rezervi, što potencijalno može da pomogne pri gubitku kilograma.

Istraživanja pokazuju da jutarnji vežbači mogu da imaju manji apetit tokom dana, što takođe pomaže da se ne talože kilogrami. Zato, čak i ako mrzite rano buđenje, ubedite sebe da je to veoma važno za vaše psihofizičko stanje.

Ako počnete da vežbate u sedam sati, imaćete osećaj da ste se probudili sat ranije, što uopšte nije loše, jer ćete imati utisak da ste uštedeli vremena. Uveče će vas umor takođe stići sat ranije nego što to vreme pokazuje, pa ćete biti spremni da se dovoljno odmorite i sa lakoćom sledećeg jutra rano ustanete. Pojedina istraživanja čak sugerišu da je lakše pridržavati se zdravih navika ujutru. A jutarnje vežbanje smanjuje stres, dovodi do boljeg mentalnog zdravlja i produktivnosti tokom dana",kaže ovaj stručnjak.

Međutim, ako nekome ne odgovara ovakav ritam, može da izabere vežbanje nakon ručka, uz koće će takođe postići dobre rezultate.

Ovo vreme je dobro jer ste već pojeli dva obroka. Kada god jedete nivo šećera u krvi raste, a on je, u obliku glukoze, potreban za napore tokom vežbanja. Osim toga, vežbanje između 13 i 16 časova, takođe subjektivno pomera časovnik vašeg tela, kao i tokom jutarnjeg treninga. To praktično znači da ćete, ako ste počeli trening u 14.00 časova, imati osećaj kao da je 13 časova. I uveče će se umor javiti sat ranije i blagovremeno vas odvesti u krevet. Ujutru ćete se ranije probuditi i to potpuno naspavani - navodi prednosti Hekni.

Osim toga, neke studije su pokazale da ljudsko telo u fazi mirovanja prirodno sagoreva oko 10 odsto više kalorija u kasnim popodnevnim satima, u odnosu na rano jutro i kasnu noć. Nameće se logičan zaključak da će uz nešto više fizičke aktivnosti, makar to bila samo brza šetnja, telo uspeti da potroši daleko više kalorija.

Postoje, međutim, osobe koje upražnjavaju samo večernje treninge, kada završe sve dnevne obaveze. Kada je reč o stručnjacima, oni nisu jedinstveni povodom ovog termina. Neki smatraju da večernje vežbanje uznemiri organizam, pa osoba teško uspeva kasnije da utone u san. Čak tvrde da vežbanje između 19 i 22 časa utiče na organizam tako da na počinak odlazimo kasnije.