Sušite kosu fenom odmah posle pranja? To je velika greška, niste svesni šta će se desiti!

Mnogi ljudi kada operu kosu, odmah posegnu za sušenjem fenom. Sa dolaskom hladnijih dana i zime pogotovo, fen je naš saveznik odmah nakon pranja kose.

Međutim, to je velika greška jer kada to uradimo, uništavamo svoju kosu. Mi vam u nastavku donosimo kako on zapravo utiče na kosu.

Kosa je previše mokra

Kada operete kosu, nikako je nemojte sušiti odmah fenom jer je previše mokra.

Stručnjaci kažu da najpre treba izvući višak vlage iz kose, idealno bi bilo 80 posto. Osim što će se kosa bolje „štititi“ od vrućine, feniranje će kraće trajati.

Dakle, posle pranja dobro posušite kosu sa peškirom, ali nemojte trljati.

Koristite previše preparata za stajling kose

Preterivanje sa različitim proizvodima na kosi može da ošteti kosu kod feniranja. Na korenu je previše ulja, a kosa je suva.

U ovom slučajte vodite se pravilom: Manje je više! Sa jednostavnim sprejom za volumen ili sjaj sjajno ćete pripremiti kosu za feniranje.

Fenirate kompletnu kosu

Kako biste brzo i nežno osušile kosu, najpre je podelite na pramonove, te sušite deo po deo, savetuju stručnjaci. Počnite iza, pa napravite tri do četiri „dela“ prema napred.

