POLOMILA VAM SE SENKA ILI RUMENILO? Ovaj trik rešava problem za tren oka!

Nije redak slučaj da vam neseser padne na pod, ili da vam se senke za oči na drugi način polome. Svaka žena se sreće sa tim, svakodnevno. A šta tada uraditi?

Da bacite senku zato što se polomila na sitne komade, a to vam je omiljena, naravno da nećete to uraditi. Potrebno je da izmrvite senku, da izgleda kao one u prahu, i vratite je u originalnu kutijicu. Uzmite medicinski alkohol i kapnite par kapi na sredinu senke.

Alkohol će povezati sve izmrvljene delove, i kada se malo osuši, odnosno kada alkohol ispari, vi ćete ponovo imati svoju najdražu senku. Isto možete uraditi i sa kamenim puderom, s tim da ćete malo duže čekati da alkohol ispari, jer je veća površina u pitanju. Ovaj trik je proveren i veoma efikasan, u to se možete i sami uveriti.

Autor: Pink.rs