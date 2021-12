NAJVEĆA ŽENSKA MUKA ZA DOČEK NOVE: Frizeri otkrili kako da TALASI I KOVRDŽE stoje celu noć umesto 2 sata!

Da li ste među onima kojima, bez obzira na to kako i koliko dugo su uvijale svoju kosu, frizura ode u zaborav već nakon samo par sati?

Bez obzira na smešnu količinu laka koju biste poprskale na kosu pre nego što bi izašle iz doma, uvek je ishod isti. Znamo da je to problem mnogih, bez obzira na teksturu, dužinu i tip kose. Pa, kako zapravo učiniti da valovi u kosi traju?

Postoji jedan trik kojim se frizerski stilisti uvek služe, a mi najčešće ne primećujemo ili ne smatramo bitnim. Kad god stilista kovrdža ​​kosu, svaki pramen odmah pažljivo prikači kopčom uz glavu. Potom ih ne skida dok cela kosa nije ukovrdžana i prikačena šnalama. Trik za dugotrajne kovrdže je to da im dopustite da se na taj način ohlade nakon upotrebe ugrejanog alata za oblikovanje kose - bilo da se radi o pegli ili uvijaču. Toplina stvara kovrdže, ali ako im omogućite to da se ohlade pre nego što ih raspustite, to će ih naterati da ostanu lepe i to celu noć. Ako možete, ostavite ih da se hlade barem 10 do 15 minuta. Tako će vam valovi u kosi biti dovoljno čvrsti da ne morate da brinete da će se opustiti čak ni prilikom češljanja.

Stoga i za novogodišnju noć, stručnjaci preporučuju da sve prvo ukovrdžate i pričvrstite pramenove uz glavu, a zatim obavite ostale stvari, poput šminkanja i odevanja, pre nego što raspustite kosu. Nakon ovoga ćete ostatak noći imati najlepše valove. Što se tiče proizvoda, najvažniji korak je korišćenje seruma za zaštitu od toplote. On je važan, ne samo za održavanje zdravlja kose, već i za duže trajanje frizure. Dobar serum stvara premaz oko svake vlasi bez otežavanja kose, kako bi održao vaš željeni izgled što duže.