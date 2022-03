Sprečite pojavu NARANDŽASTIH PRAMENOVA: Pazite koje ŠAMPONE koristite i izbegavajte OVO!

Ako ste brineta i nekad ste imali pramenove, sigurno znate o kakvoj nijansi boje meda govorimo, no postoji nekoliko načina kako da ih izbegnete ili bar ublažite, i to bez odlaska u frizerski salon.

Ako se odlučite za svetlije, osunčane pramenove, često se služimo blajhanjem, odnosno koristimo izbeljivač kako bi se uklonila boja. Kao oksidacijsko sredstvo, izbeljivač ima sposobnost otvaranja kutikule kose i rastvaranja melanina ili prirodne boje kose.

To je, zapravo, glavni "krivac" za dosadne, neželjene narančaste tonove koji se pojavljuju u kosi već nakon nekoliko ispiranja. No, postoji i mnogo drugih faktora koji mogu da doprinesu neželjenim narančastim i žutim tonovima, kao što su kvalikvalitet vode, izlaganje suncu i proizvodi koje koristimo. Stručnjaci za Byrdie pojašnjavaju da se blajhanjem razređuje melanin u kosi, a on je odgovoran za boju kose – da li će ona biti svetlija ili tamnija. Jednostavno rečeno, brinete i crnke imaju pigmente crvene ili narančaste boje u kosi, a kada dođe do oksidacije, ti tonovi dođu do izražaja.

Koristite ljubičasti šampon - Ako gledate kako da pomognete svojoj kosi bez odlaska u frizerski salon, stručnjaci savetuju plave ili ljubičaste šampone koji poništavaju preterano tople, naradžaste tonove i zadržavaju hladnije nijanse plave.

Koristite sjaj ili toner - Pre odlaska iz salona, posavetujte se sa frizerom i dogovorite tretman nege nekoliko nedelja farbanja kose ili pramenova. To će privremeno pomoći da se ne pojave neželjene nijanse, a profesionalac u salonu znaće kako da tonira boju, kako bi se neutralizovali narandžasti tonovi. Pramenovi zahtevaju i održavanje pa budite spremne za redovnu posetu salonu, ako želite da vam boja uvek bude sveža, prenosi diva.vecernji.hr.

Koristite šampone bez sulfata - Proizvodi koje koristite kod kuće još su jedna stvar koju treba uzeti u obzir. Oni koji sadrže mnogo hemikalija, posebno alkohola, to sve može uticati na boju kose, tvrde stručnjaci, a mogu da se nalaze u šamponima, regeneratorima, uljima, lakovima za kosu... Mnogi profesionalci preporučuju proizvode bez sulfata koji održavaju kosu hidratantnom.

Izbegavajte UV zrake - Prekomerno izlaganje suncu može isušiti kosi i uzrokovati njeno izbeljenje. Kad je izložena UV zracima, narančasti tonovi dolaze u prvi plan.