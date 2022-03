Šta gaćice i grudnjak koje nosite mogu otkriti o vašem karakteru

Miranda Holder, britanska TV modna stručnjakinja dala je vrlo direktan sud o poruci koju nose popularni stil grudnjaka i gaćica, od tangi do push up grudnjaka. Objasnila je da su žene koje vole da pokažu svoje obline u oskudnim tangama ljubiteljke zabava, ali su sklone odabiru površnih partnera.

Na drugom kraju spektra su nositeljke T-shirt grudnjaka, za koje Miranda kaže da su se na neki način našle na mestu u životu gde nisu gladne, imaju malo viška kilograma i sanjaju da će ih iz svakodnevnog postojanja spasiti vitez u sjajnom oklopu.

Šta vaš donji veš govori o vama? Otkrijte Mirandin pogled na šest najčešćih stilova…

Tange

Ko su one: Ljubiteljke zabave i rijaliti TV programa. Nositeljke tangi uvek će dati prednost izgledu, nastojeći da budu u toku s najnovijim trendovima. Najživlje se osećaju kada uguraju noge u visoke bele štikle i uvuku se u pripijene haljine, ili stisnu u kožne pantalone.

Cilj igre im je sticanje ljubavnog napretka. Kod njih se uvek sve depilira, ne ostavljaju ni dlačicu na telu. Vole ‘lažnu’ preplanulu kožu i ekstenzije za kosu. One ne pate od mamurluka, ne razmišljaju o tome da će nakon cele noći, idući dan morati na posao. Redovito spavaju našminkane i savladale su umetnost držanja veštačkih trepavica na mestu danima. Koža im je mlada, blistava i čvrsta, ali još uvek su sklone napučenim usnama.

Nositeljice tangi ne vole ništa više od plesanja negde na plaži gledajući zalazak sunca, čak i ako se ne sećaju kako su se sledećeg jutra vratile kući. Njihovo tajno oružje u garderobi za takve prilike su bikiniji koji pomalo otkrivaju grudi i seksi haljine s izrezima. Znaju da njihovi potencijalni partneri imaju vrlo malo mašte, pa osiguravaju da im ništa ne bude prepušteno sanjarenju.

T-shirt grudnjak

Ko su one: One sumnjaju da ih muž vara. Nositeljka T-shirt grudnjaka pomalo je lepotica, i definitivno je najsrećnija kada nije u centru pažnje. Bila bi krajnje užasnuta da ispod odeće ima vidljive linije donjeg veša, bez obzira na okolnosti.

Ona se retko kad upušta u nešto novo, pa je većina njenog veša u različitim nijansama sivkaste i bež boje. Nosi široke farmerke i velike džempere, posvećujući svoj život porodici i prijateljima. Ona stavlja sve ostale na prvo mesto i vrlo je srećna što ostaje kod kuće s decom dok muž izlazi s prijateljima.

Ako slučajno ima prekomernu telesnu težinu, to gura u zapećak jer su je učili da je uzaludno fokusirati se na svoj izgled. Najdraži izlazak joj je odlazak u bioskop gde se može opustiti uz kantu kokica. Krasi je posebna strast prema filmovima o zombijima i poznaje svaku epizodu The Walking Dead-a, ali ima poteškoća u pronalaženju bilo koga u svom malom krugu prijatelja s kim bi išla na takve filmove.

Jednom je imala visoku karijeru, ali dala je sve od sebe da se smiri, jer je osećala da tako treba. Neće dopustiti sebi zamišljanje o tome kakav bi život mogla imati da je odabrala drugačije.

Pre dece imala je zdrav seksualni život sa svojim mužem, a sada potajno sumnja da je on možda izigrava, ali ne može se naterati da se suoči s tim. Ona fantazira o tome da je ‘Zgodna žena’ i da ju je spasio Richard Gere. Nekad je volela tekilu, a u retkim prilikama kada je u izlasku sa svojim prijateljima mogla bi slučajno popiti koju previše i zateći se kako pleše na stolovima, ali sve u udobnosti vernog grudnjaka.

Bikini gaćice

Ko su: One su ljubiteljke fitnesa opsednute brojanjem koraka. Ove dame su ozbiljne i ne žele da ih prekrivaju komadići čipke. Ove žene nemaju vremena za ukrase ili bilo što ženstveno, jednostavno daju prednost udobnosti i praktičnosti naspram lepote.

One su marljive i zahtevaju da njihov donji veš odražava njihovu radnu etiku. Nositeljka bikini gaćica profesionalni je fitnes fanatik, opsednuta je dnevnim brojem koraka i stalno proverava svoj puls. Njihov je život usredsređen na wellness i telesno vežbanje, a verovatno će tokom dana imati i nekoliko promena sportske odeće.

Njihova kolekcija patika je opsežna, ali potajno se boje izlazaka, jer su izgubljene kada su u pitanju odevni predmeti koji ne upijaju znoj. Nisu preterano ženstvene i osećaju se zavezanima u haljini pa se općenito samo drže formule ‘traperica i lijepog topa’ i provode veče odbrojavajući kada mogu skinuti svoje štikle i vratiti se u patike. Njihovi uobičajeni treninzi uključuju trčanje i staze u lokalnom parku.

Takođe vole dobar čas fitnesa u lokalnoj teretani i uvek dolaze 10 minuta ranije kako bi zauzele najbolje mesto. Isprobale su sve dijete, od keto do paleo dijete, s niskim udelom ugljikohidrata do bezglutenskih, i upravo su krenule s čišćenjem sokovima za proleće. Žive odvojene živote od svojih partnera uprkos tome što su ostale u braku, jer imaju malo mesta za supružnika uz laserski fokus na zadržavanje kilograma.

Bralette grudnjak

Ko su one: Kreativne duše koje je teško razumeti. Nositeljka ovog tipa grudnjaka je ženstvena i maštovita. Obožava šminku i modu te ima mnogo šarene garderobe i često slaže iznenađujuće kombinacije koje odražavaju njeno raspoloženje tog dana. Prirodno je elegantna, ali ne preterano seksi.

Druge žene je obožavaju, ima gomilu prijateljica, na spisku gostiju svakog okupljanja. Muškarci je, međutim, ne razumeju u potpunosti, jer su pomalo zastrašeni njenom umetničkom stranom i ne mogu sasvim shvatiti što im ona nudi. One su sanjari i uprkos tome što su izuzetno popularne, najsrećnije su kada su same.

Obožava putovanja i uprkos svim pozivima prijatelja, najviše voli da se negde izgubi u novom gradu, zadovoljna u vlastitom društvu. Nikada neće otkriti gde kupuje donji veš ni koji parfem nosi. Upozoravamo potencijalne udvarače – ona je teška katkad za razumeti i noćna mora kada su božićni darovi u pitanju.

Francuske gaćice

Ko su: Staromodne romantičarke zaglavljene u 80-im. One žive u haljinama i suknjama jer su jednom pokušale nositi svoje gaćice s pantalonama i još uvek se trznu kad se prisete mučnog nereda tada ‘tamo dole’. Ove su dame romantične u srcu, ali čvrsto zaglavljene u osamdesetim.

Sada su se smestile na selu što je bolje ‘za decu’ i motaju se po kafićima, najčešće komentirajući okus kolača i temperaturu na kojoj se čaj poslužuje. Ponosno još uvek imaju istu rutinu šminkanja i nege kože kao kad su imale 21 godinu i nose iste parfeme kao i njihove majke. Povremeno je neko neuspešan i izopšten iz grupe ako se otkrije da nisu dojile svoju decu u ranim godinama.

Sve imaju lepa, normalna imena, ali više vole da ih zovu nadimcima. Njihova ideja savršenog dana bio bi pilates s devojkama, nakon čega bi sledila demonstracija kuvanja i aranžiranje cveća.

Nositeljka francuskih gaćica ima određen stav prema vođenju ljubavi – a nakon što su deca začeta, muževe će puštati u blizinu samo za vreme velikih dana i praznika.

Push up grudnjak

Ko su one: One vole da budu u centru pažnje. Ko nosi push up grudnjak voli biti u središtu pažnje i zna kakav uticaj devojke mogu imati zavisno od toga gde se nalaze. Udobno joj je u centru pažnje, voli kada se drugi okreću za njom i ne smeta joj ako je ogovaraju iza leđa.

Zna da bude razmetljiva i zna da su druge žene ugrožene kada je ona tu, ali to joj je u redu – ionako preferira muško društvo. Voli dobar šoping vikendom i ručak s jednom od svojih retkih prijateljica, ali potajno preferira pab s muškarcima i može da popije brže od većine njih.

Dobro se brine o sebi, članica je lokalnog zdravstvenog kluba i odlazi barem četiri puta nedeljno na trening nakon čega sledi dobro maženje.

Nikada nije bila u braku i ne želi da bude, njena je mantra ‘raznolikost je začin života’, a osim toga ima kratak raspon pažnje i lako joj sve dosadi. Ima visoku karijeru i ne voli ništa više od štednje novca za raskošne praznike na suncu, a posebno je pristrana prema talijanskim konobarima, piše Daily Mail.

