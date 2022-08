Briga o telu pre i posle sunčanja: Kako da se negujete na moru i šta najviše šteti koži i kosi?

Obezbedite svojoj koži i kosi hidrataciju jer ih sunce i so isušuju.

Pravilna nega kože će osigurati da vam koža bude zdrava i meka kao svila nakon sunčanja.

Kako biste izbegli fleke na koži od UV zraka, morate pažljivo da je negujete pre i posle kupanja u moru.

Ne zaboravite i da pijete dovoljno vode tokom letovanja, kako biste hidrirali organizam i kožu, a evo kako sve da se negujete dok ste na moru.

Kosa

Frizer kažu da koliko se mi odmorimo na moru, toliko se naša kosa umor. Hlor, morska so, UV zračenje, pesak, vezivanje mokre kose štete i umaraju našu kosu. Zato nam obavezno nakon mora sledi dodatna nega kose kako bismo joj vratili elastičnost, zdrav izgled i sjaj.

Ta nega treba da počne još na odmoru – za početak, ne smete da dozvolite da vam ulje dospe u kosu dok se sunčate, jer se kosa u tom slučaju doslovno prži. Obavezno nosite šešir kako biste je maksimalno zaštitili.

Tokom leta bi bilo najbolje da poštedite svoju kosu od korišćenja prese ili figara, te zaboravite na često feniranje. Ako i leti koristite fen za kosu, bilo bi dobro da uključite hladno sušenje kako joj ne biste dodatno štetili.

Koža

Ono što mi vidimo kao sunce i taman ten, naša koža vidi kao štetne UV zrake. Brčkanje u moru je za kožu samo isušujuća slana voda. UVA zraci oštećuju kožu razgrađivanjem važnih proteina i vlakana poput kolagena i elastina. Takođe, mogu da potisnu vaš prirodni imuni odgovor, tako da vaše telo nije u stanju da popravi ovu štetu, a upravo to dovodi do fotostarenja. Zbog toga je odgovarajuća nega obavezna i to: dan pre, dan posle i na sam dan izlaganja suncu.

Dan pre plaže

Predlaže se zaista dobra i temeljna rutina nege kože koja uključuje više slojeva hidratacije i proizvode koji zadržavaju vlage kože. U ovoj fazi pripreme, sve kreme koje sadrže hijaluronsku kiselinu su dobrodošle, jer ovaj tip proizvoda sjajno utoli žeđ kože, a pritom stimuliše razvoj kolagena.

Ono što nikako ne treba da koristite minimum tri dana pred dolazak na plažu je retinol i sve što sadrži AHA kiseline. Ovi proizvodi rade hemijski piling kože, što je čini tanjom, nežnijom i podložnijom opekotinama.

Pored toga, zaboracite na depilaciju neposredno pre plaže, jer ona u potpunosti otklanja jedan sloj kože, što ponovo, ne ide u prilog zaštiti koja je neophodna.

Nega na plaži

Kreme sa SPF – om su obavezne i to već svi znaju. Čak i kada ne idete na plažu, zaštita od sunca je preporučljiva. Delovi tela koji često bivaju zanemareni su uši, vrat, stopala, šake i dekolte, zato obratite posebnu pažnju na njih sledeći put.

Usne takođe često bivaju preskočene u rutini zaštite od sunca, tako da prvom prilikom nabavite balzam za usne sa SPF – om.

Da bi krema sa zaštitnim faktorom bila od koristi, morate da je namažete barem 15 minuta pre izlaganja suncu. Ono što mnogi zaboravljaju jeste da se nega kože ne završava mazanjem kreme pre sunčanja. Proces nanošenja zaštitnog faktora mora da se ponavlja na svakih pola sata ukoliko ulazite u vodu ili na svakih sat vremena ako se samo sunčate.

Ne zaboravite stopala

Nega stopala je takođe važna, te ne zaboravite da uklonite mrtvu kožu sa površine stopala i time ih pripremite za sezonu na moru. Držite piling za stopala i turpiju pod tušem i primetićete veliku razliku u mekoći vaših stopala, ukoliko ih budete sređivali svakodnevno.

Autor: