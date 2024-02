Ipak je moguće: Uklonite celulit za 8 nedelja, 3 stvari su ključne

Sigurno postoji na stotine manje ili više uspešnih tretmana za skidanje celulita, ali retko koji može da donese rezultate za kratko vreme.

A to upravo “nudi” Kejt Šapland, ekspertkinja za negu nogu i osnivač brenda “Legology”.

“Ovo je manje “bolan” način za skidanje celulita, jer možete da imate život dok se borite protiv celulita. Moj plan ne diktira bilo šta već vas tera da razmišljate o ishrani i aktivnostima, i to na takav način da vam čitav sistem ne postane naporan ili dosadan”, kaže Šapland.

“Dobra vest je da celulit, suprotno uobičajenom mišljenju, nije višak kilograma, već skupljanje tečnosti oko masnih ćelija, a ne same masti. To se događa jer limfa, telesna mreža za odvod “otpada”, nije taj višak efikasno metabolizovala. To je pitanje celog tela i načina života”, objasnila je Kejt, koja tvrdi da će posle 8 nedelja njenog programa, celulit skoro nestati, prenosi Dejli Mejl.

Međutim, ona napominje da je neophodna upornost i poštovanje osnovnih pravila – šetnja svaki dan, uz minimum 10.000 napravljenih koraka, kao i vežbanje dva do tri puta nedeljno.

“Ono što jedete je ključno. Prerađena hrana, skrob i šećer daju celulitu “dozvolu” da se razvija ta hrana je hidrofilna, i podstiče organizam da zadržava tečnost. Sa druge strane, belančevine podstiču izbacivanje tečnosti. Ishrana bogata proteinima, sa ugljenim hidratima iz povrća, i sa puno vode, ubitačna je kombinacija”, navodi Kejt.

Osim proteina, preporučuje se ishrana koja sadrži krastavac, beli luk, đumbir i šargarepu.

Kao užinu je dobro tamno voće poput bobica koje su antioksidanti. Preporučuju se i dinja, pomorandža i breskva. Ukoliko vam je potrebna tečnost, kao dobar izbor se navodi zeleni čaj.

Takođe, treći deo tretmana, uz ishranu i vežbanje, su redovni tretmani nogu, a Kejt Šapland napominje da je svakodnevno potrebno četkanje i masaža nogu mastima i uljima na bazi kofeina i bršljana, jer oni eliminišu vodu i podstiču cirkulaciju.

