Ove tri želje sam zamišljala za svaku novu godinu, ali su mi se ispunile tek u 2019.

Evo zašto!

Scena 1 – decembar 2018.

Kad se poklope kazaljke i nebo osvetle vatrometi, godinama zamišljam jedne te iste tri želje, pa je bilo tako i za doček 2019. Ništa egzotično – zdravlje, posao, ljubav. Kao iz horoskopa...

Zašto posao? Jer večito je neko natezanje s parama, stres, sedenje u kancelariji od 9 do 5 (čitaj 6, 7, 8...).

Zašto zdravlje? Jer se često budim umorna i nemam energije, a maštam da imam puno snage za sve.

Zašto ljubav? To vam neću reći. Verujem da intinme stvari treba to i da ostanu. Reći ću samo da je srećan kraj 😊.

I tako, ja zamišljam sa infantilnom verom u magijsku moć praznika. Nova godina budi meni veliko dete, divne želje i veru u čuda.

Scena 2 - oktobar 2018.

Otvorila sam svoju firmu. Posla nema. Živim od ušteđevine. Sve što sam mogla da probam, probala sam. Zvala sam sve koje sam mogla da zovem. Nikako da krene. Razmišljam šta da radim i padne mi na pamet luda ideja. Sigurno neće biti ništa od toga, ali ipak rešim da probam. Pronađem na Facebooku profil gospodina Filipa Zeptera, napišem mu lepo i iskreno pismo u kom ponudim usluge svoje firme. Zatvorim računar i zaboravim na čitavu stvar. Gospodin Zepter moje pismo sigurno nikad neće ni videti, ali nema veze.

Već sutra me je pozvala sekretarica iz kompanije Zepter. Sastanak u 16h. Nisam imala vremena čak ni za tremu. Odem, gospodin Zepter me, posle dužeg razgovora - angažuje. I pokloni mi nove Zepter naočare. To vam je, kaže, prvi radni zadatak. Da ih nosite, proučite i napravite liflet o njima.

Srećna, stavim naočare i odem kući.

Period 3 – oktobar, novembar 2018.

Da opravdam poverenje i da moja malecna firma zadrži takvog gigantskog klijenta, bacim se na temeljno proučavanje naočara koje sam dobila na poklon. Na moje iznenađenje, shvatim da je reč o proizvodu iza kog stoje godine naučnog rada međunarodnog istraživačkog tima, da naočare nisu naočare za sunce, kako sam prvo pomislila, i da je preda mnom ozbiljan proizvod i ozbiljan izazov. Puna dva meseca čitala sam o mehanizmima delovanja, razgovarala sa profesorom Đurom Korugom, pionirom u oblasti biomedicine i nanotehnologije, kao i sa drugim naučnicima koji su radili na patentiranju ovih naočara. Što sam više o njima saznavala, to sam ih više nosila. Liflet je stigao tek u decembru. Evo šta sam napisala:

„Tesla Hyperlight Eyewear (THE) su prve naočare na tržištu koje pozitivno utiču ne samo na strukture oka već i na hormonski status i funkcije mozga. One poboljšavaju sve kognitivne sposobnosti, percepciju, brzinu donošenja kvalitetnih odluka, kao i opšte stanje organizma i vitalne energije. Omogućavaju kvalitetan san, a samim tim i regeneraciju tela i uma. Zbog ovih performansi, tehnologija na kojoj počivaju THE naočare su revolucija u biomedicinskoj fotonici, a praktična primena ovog proizvoda suštinski menja život ljudi. Običnih ljudi, ali i profesionalaca čiji posao zahteva visoku koncentraciju, dobro pamćenje, pravilno razmišljanje i brze odluke, dobru energiju…”

Da ne širim sada kako je to moguće da naočare utiču na poslovni uspeh i dobro zdravlje… Pogledajte na http://www.bioptron.com/Products/H-LightWear.aspx.

Kada me je gospodin Zepter sreo na hodniku, potapšao me je po ramenu i rekao: “Dobar vam je onaj liflet”.

Period 4 – 2019. godina

Dobre su i vama naočare, gospodine Zepter, pomislih. Nisam mu to nikada rekla, možda pročita ovde...

Zaključak je da, otkad nosim Zepter naočare, moja firma stalno raste. Za ovih godinu dana stekla sam deset klijenata. Moji pregovarački stavovi, odluke i poslovni potezi pretvorili su svaki pregovor u novi ugovor. Omanula sam samo jednom. Zatim, sa mnom sada radi šestoro ljudi, sa parama nema natezanja, nema stresa, a ni sedenja u kancelariji. Lično, imam energije više nego ikad i osećam se bolje nego ikad.

Sada se pitam šta da pomislim 31. u ponoć?