Kakve se to promene dešavaju u mozgu trudnice?

Majke često potenciraju da one tokom trudnoće imaju „trudnički mozak“ – neki novi način razmišljanja koji prati trudnoću i porođajni „materinski instikt“.

Nova naučna istraživanja pokazuju da to nije njihovo subjektivno mišljelje već da su one u pravu i da se u mozgu žene tokom trudnoće zaista dešavaju određene fiziološke promene.

Trudnoća uzrokuje dugoročne promene u ženskom mozgu koji, po rečima španskih istraživača, verovatno evoluira i poboljšava sposobnosti žene da štiti i neguje svoje dete.

Istraživači su između ostalog koristili i skeniranje magnetnom rezonancom kako bi uporedili strukturu mozga kod 25 žena pre i posle prve trudnoće.

Rezultati su pokazali da se nakon porođaja kod žena značajno smanjuje siva materije u područjima mozga koja su povezana sa socijalnim interakcijama. Ti delovi mozga preklapaju se sa onima koji se aktiviraju kada majka gleda sliku svoje bebe.

- Promene u mozgu tiču se oblasti mozga povezanih sa funkcijama koje su neophodne za upravljanje izazovima materinstva - izjavila je vodeći koautor studija dr Erika Barba, psiholog-psihoterapeut sa Univerziteta iz Barselone.

Iako se neke trudnice, buduće mame, žale na moć razmišljanja i zaboravnost zbog „trudničkog mozga“ – istraživači tvrde da tokom trudnoće žene nisu imale promene sa pamćenjem ili drugim funkcijama razmišljanja. To znači da gubitak sive mase ne dovodi do problema u tim područjima mozga već samo doprinosi materinstvu.

Navedene promene u mozgu traju najmanje dve godine nakon što se žena porodi, a istraživači pretpostaljaju da je to verovatno zbog toga da bi se žene prilagodile materinstvu.

Istraživači su takođe otkrili da su u stanju, analizirajući pomenute promene u mozgu, da ustanove da je žena trudna i da ima emocionalnu vezu sa svojom bebom. Promene u mozgu žena bile su slične bez obzira na to da li su one zatrudnele prirodno ili je to bila veštačka oplodnja.

Rezultati studije nedavno su objavljeni u medicinskom časopisu „Nature Neuroscience“.