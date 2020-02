Psihologija odnosa muškarca i žene: Kako započeti zajednički život?

Psihologija odnosa muškarca i žene je maltene nauka koju smo proučavali čitavog života.

Kada započeti zajednički život?

Gotovo je nemoguće dati nedvosmislen odgovor na ovo pitanje, jer ovde sve zavisi od odnosa koji se razvija između muškarca i žene, ali i od njihovih ličnih kvaliteta.Možemo reći samo jedno - ako ste čvrsto sigurni u svoj izbor i ako ste spremni na činjenicu da ćete od sada imati svakodnevne kućne poslove, i to sami (što znači da više ne pomažete roditeljima samo) – onda ste odlučili.

Kako započeti zajednički život?

Prevoz stvari iz jedne kuće u drugu stvar je jednog dana, ali razumevanje psihologije takvih odnosa i sposobnosti da ih pravilno vodite - neće doći uskoro. Prirodno je da će par u ranim danima jednostavno uživati u konačno ispunjenoj želji da se „probude zajedno ujutro“, a potom će i on i ona morati da siđu sa neba na zemlju i sete se da moraju da čiste, kuvaju, peru i sve ostalo što zajedniki život podrazumeva.Možda niste razmišljali o tome, ali mesto na kojem treba da živite je od velikog značaja. To je veoma, veoma važno pitanje, jer u velikoj meri utiče na odnose. Možda je najbolja opcija, ukoliko imate priliku, da živite nezavisno od ostatka porodice. U ovom slučaju, niko osim vas dvoje neće uticati na vašu vezu.

Ako nameravate da se preselite kod njega, pripremite se za činjenicu da se morate naviknuti na nova pravila i propise. Naravno, žena ih uvek može ispraviti u svom smeru, ali ne odmah i ne radikalno. Muškarac mora mentalno da se pripremi za činjenicu da će partnerki morati delimično da ustupi životni prostor koji mu je ranije pripadao, da dodeli police u ormaru i mesto na omiljenoj sofi.

Najbolje je razgovarati o većini pitanja o zajedničkom životu pre nego što on i počne.

Prvo, ako imate bilo kakav strog okvir za ponašanje kod kuće, odmah kažite (ali nemojte od njih praviti skup pravila!). Svojoj voljenoj osobi otvoreno govorite o tome šta je dozvoljeno, a šta nije za vas.

Drugo, pitajte ga kako žive njegovi roditelji i šta on misli o podeli odgovornosti oko kuće. U svakoj porodici se to događa na potpuno različite načine, pa ćete možda naići na činjenicu da će vaša očekivanja (kafa u krevetu, doručak nedeljom, kao što je to činio vaš otac) biti uzaludna, jer je on bio naviknut na činjenicu da mama sama „nosi“ celu kuću, dok muškarci u ovom trenutku gledaju fudbal.

Treće, ne zaboravite spomenuti novčane troškove. Postoji mnogo opcija za rešavanje ovog problema. Ili će svako od vas imati svoj lični budžet, ili će neko platiti komunalije, a neko osnovne životne namirnice.

Četvrto, razgovarajte o mogućnosti ličnog života. Da, da, to je lično. Ne, uopšte ne ono što je povezano sa ljubavnim vezama, već komunikacija sa prijateljima ili samo prilika da budete sami. Možda će vam se ovo pitanje činiti apsurdno jer zaista želite stalno biti zajedno, ali verujte iskustvu mnogih, vrlo brzo ćete osetiti hitnu potrebu da bar jednom budete sami sa sobom.

I na kraju, peto, ne zaboravite da ga pitate šta misli o venčanju. Možda se nama ženama čini da, ako se muškarac odlučio razdvojiti sa svojom slobodom, spreman je da pruži ruku i srce. Ali istina je da se psihologija suprotnog pola razlikuje od naše, i to značajno. To što je odlučio da vas bolje upozna - ne mora da znači ništa. Uostalom, nije vam obećao i nije se čak zakleo da će od sada zaboraviti kakve su šetnje bile ujutro i slično. Zato se sačuvajte od nepotrebnih briga i saznajte o namerama vašeg partnera na vreme.

Možda će neko ko čita sve ovo, reći da su sva takva pitanja nebitna. Ipak, naš život se upravo sastoji od njih. Istraživanja su pokazala da se mnogo parova razišlo samo zato što nisu bili zadovoljni zajedničkim životom. Stoga, poslušajte jednostavne savete koji se tiču psihologije odnosa i bićete iznenađeni kad čujete odgovore na vaša, naizgled, jednostavna pitanja.