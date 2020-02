LEKARI UPOZORAVAJU: Osteoporoza tiho razara vaše kosti!

Reagujte na vreme i sprečite osteoporozu.

„Da li ste znali da osteoporoza pogađa jednu od dve žene starije od 50 godina? Takođe je problem zajednog na svaka četiri muškaraca. Pogodite šta je prvi simptom? Ja ću vam reći- to je slomljena kost! Vi ne možete osetiti gubitak koštane mase u periodu kad se on dešava, i često, niste svesni šta sedogađa dok šteta ne bude već učinjena“, ističe doc. dr Anđela Milovanović, specijalista za fizikalnumedicinu i rehabilitaciju u Kliničkom centru Srbije.

Ne boli, dok se kost ne prelomi!

Osteoporoza je faktor rizika za prelom. Odlikuje je koštana masa niske gustine, ali i promenjena struktura kostiju, zbog čega one postaju krhke i lomljive. Ne boli, sve dok se ne dogodi neki prelom, koji se već smatra komplikacijom osteoporoze. Da stvar bude još gora, prelom kosti se često ne dešava zbog ozbiljne povrede ili pada. Mogu ga izazvati najobičniji zagrljaj ili čak i kijanje.

Slomljena kost nije smak sveta, zar ne?

„Često čujem komentar osoba koje smatraju da prelom nije ništa strašno. Mnogi su slomili ruku ilinogu kao mlađi, i vrlo brzo kost je zarasla, a oni su se osećali sasvim dobro. Međutim, prelom umladosti nije ni približno isti kao prelom u zrelim godinama. Pored toga, neretko je zbog prelomapotrebna i hirurška intervencija nakon koje je potrebno vreme za oporavak. Tada je pomoć u kući neophodna, što stavlja pritisak na porodicu i prijatelje. Aktivnosti i kvalitet života se nakon preloma značajno smanjuju. Tome treba dodati i činjenicu da je jedan prelom izazvan osteoporozom, ozbiljan pokazatelj da će se u budućnosti slomiti još neka kost“, ističe dr Milovanović.

Koji su prelomi najopasniji i zbog čega nastaju?

Od naročitog značaja su prelomi kičmenih pršljenova, kuka i ručnog zgloba, mada se mogu desiti i prelomi rebara, kao i drugih kostiju. Međutim, treba izdvojiti prelome kuka, jer su njegove posledice drastične. Smrtnost u prvoj godini nakon preloma kuka je čak 20%, dok 30% ljudi koji su imali ovakvu frakturu, ostaju sa trajnim invaliditetom.

Koje su komplikacije osteoporoze?

Kompresivni prelomi kičmenih pršljenova su jedna od najčešćih komplikacija osteoporoze. Vrlo često i ne znamo da je došlo do preloma. Prelomi dovode do bola, koji može preći i u hroničan, a u zavisnosti na kom delu kičmenog stuba je došlo do preloma, može dovesti i do drugih ozbiljnih simptoma. Tako se mogu javiti problemi sa disanjem, problemi sa motorikom ruku, nogu, trnjenje. Osoba primećuje da se „smanjila“ i da ima deformitet kičmenog stuba.

Zasto su žene u većem riziku za nastanak osteoporoze?

„Osteoporoza je povezana s menopauzom tj. gubitkom estrogena. Veći rizik od osteoporoze imaju žene koje su ušle u menopauzu pre 45. godine, žene sitnije građe, kao i osobe koje su manje fizički aktivne. Različiti lekovi mogu dovesti do osteoporoze (kortikosteroidi, hemioterapija, antiepileptici,antikoagulansi itd.). Nedovoljan unos kalcijuma i vitamina D je snažan faktor rizika u nastanku ove bolesti“, navodi dr Milovanović.

Kako da sprečimo prelome i osteoporozu?

Od izuzetnog značaja je fizička aktivnost, jer predstavlja jak stimulans za stvaranje koštane mase. Čitavog života treba voditi računa o unosu vitamina K 2 i D 3 . Kalcijum koji unosimo ishranom kostima daje čvrstinu, ali samo ukoliko u organizmu ima dovoljno vitamina K 2 i D 3 . U nedostatku ovih vitamina kalcijum se ne ugrađuje u kosti, već se taloži u mekim tkivima kao što su hrskavica zglobova, krvni sudovi, bubrezi i ostala meka tkiva. Posledice su dvostruke: kosti postaju porozne i lakše se lome, a zglobovi postaju bolni i skloni propadanju.

“Preparat Herbiko® K 2 D 3 je moj izbor zbog jedinstvene formulacije. Sadrži superiornu formu vitamina K 2 sa najvećom biološkom raspoloživošću i najdužim dejstvom. Povećavajući mineralnu gustinukostiju, preparat K 2 D 3 pomaže u sprečavanju nastanka osteoporoze. Prelomi u zrelim godinama često označavaju početak nepovratnog opadanja kvaliteta života, zato reagujte na vreme”, ističe na kraju doc. dr Milovanović.

