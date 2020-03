Da li znate: Kako nastaje hronični bol?

Saznajte kako da prepoznate i uklonite neprijatan hronični bol.

Svako od nas doživljava povremene bolove. U stvari, iznenadan bol je važna reakcija nervnog sistema, koja nas upozorava na moguće povrede u telu. Kada dođe do povrede, signali bola putuju od povređenog područja do vaše kičmene moždine, i do vašeg mozga.

Bolovi obično postaju manje ozbiljni kako određena povreda zaceli. Međutim, hronični bol se razlikuje od tipičnog bola. Sa hroničnim bolom, vaše telo nastavlja da šalje signale bola u vaš mozak, čak i nakon povrede. Bol može trajati nekoliko dana, nedelja ili čak godina. Hronični bol može ograničiti vašu pokretljivost i smanjiti fleksibilnost, snagu i izdržljivost. Ovakvo stanje bola može dovesti do teškoća pri obavljanju vaših svakodnevnih zadataka i aktivnosti.

Hronični bol se definiše kao bol koji traje najmanje 12 nedelja. Bol može biti oštar ili tup, uzrokujući peckanje ili bol u osetljivim područjima. Takođe, bol može biti stabilan ili isprekidan, javljati se i nestajati bez ikakvog očiglednog razloga. Hronični bol se može pojaviti u skoro svakom delu tela. Bol može da se oseća drugačije u različitim pogođenim područjima.

Neki od najčešćih tipova hroničnog bola uključuju:

· glavobolju

· postoperativni bol

· bol nakon traume

· bol u krstima

· bol usled artritisa

· neurogenu bol (bol uzrokovana oštećenjem nerva)

· psihogenu bol (bol koji nije izazvan bolešću, povredom ili oštećenjem nerva, većpsihičkim faktorima)

Prema Američkoj akademiji za bol [1], više od 1,5 milijardi ljudi širom sveta ima hronični bol. To je najčešći uzrok dugotrajnog invaliditeta, pogađajući samo u SAD-u oko 100 miliona ljudi.

Šta uzrokuje hronični bol?

Hronični bol obično je uzrokovan početnom povredom, kao što je uganuće ili povreda mišića. Pretpostavka je se da se hronični bol javlja i nakon oštećenja nerava. Oštećenje nerava čini bol intenzivnijim i dugotrajnijim. U ovim slučajevima, samo tretiranje osnovne povrede ne može sanirati hroničan bol.

U nekim slučajevima ljudi mogu doživljaveti hroničan bol bez ikakve prethodne povrede. Tačni uzroci hroničnog bola bez povreda nisu dobro shvaćeni. Bol može ponekad da proistekne iz osnovnog zdravstvenog stanja, kao što je:

· sindrom hroničnog umora: karakteriše ga ekstreman, dugotrajan umor, koga često prati bol.

• endometrioza: benigna bolest kod žena, kod koje se mali komadi endometrijuma, unutrašnjeg tkiva materice, mogu pronaći izvan materice, gde im inače nije mesto.

• fibromialgija: oboljenje koju karakteriše dugotrajan bol u mišićima i zglobovima, osetljivost pojedinih tačaka na telu, kao i izražen umor i malaksalost.

· zapaljenska bolest creva: grupa stanja koja izaziva bolno, hronično zapaljenje u digestivnom traktu.

· intersticijalni cistitis: hronični poremećaj obeležen pritiskom i bolom u bešici.

· disfunkcija temporomandibularnog zgloba: stanje koje uzrokuje bolno šljocanje ili iskakanje zgloba iz ležišta.

· vulvodinija: hronični bol vulve koji se javlja bez očiglednog uzroka.

Ko je sve u opasnosti od hroničnog bola?

Hronični bol može zahvatiti ljude svih uzrasta, ali je najčešći kod starijih osoba.Pored starosti, drugi faktori koji mogu povećati rizik od razvoja hroničnogbola su:

· povreda

· mnoga stanja nakon operacije

· ženski pol

· višak kilograma, tj. gojaznost

Nastaviće se…

[1] https://painmed.org/clinician-resources/patient-education-resources

Autor: Pink.rs