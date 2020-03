Balon farmerice su hit proleća

View this post on Instagram

Two fave things: @theivymanchester and my @zara balloon jeans 👀✨🤩. Happy Sunday lovelies! Hope you’ve had a good one! (Now time for cheese, olives and a film 🙊👌🏼) @zara knit, old @zara jeans @gucci bag @mango belt Boots, old . . . . #manchesterblogger #manchesterblog #manchesterinfluencer #classicstyle #fashioninspo #outfitideas #ootd #streetstyle #streetstyle #autumnoutfit #autumnstyle #zaraaddiction #zaralovers #balloonjeans #autumnstyle