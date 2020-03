Prirodni načini podmlađivanja su uvek u modi, a ove dve procedure daju zavidne rezultate!

Ove dve procedure, a naročito kada se rade kombinovano, u razmaku od nekoliko dana, daju fantastične dugotrajne rezultate kada je reč o podmlađivanju kože, liftingu i uklanjanju bora.

S godinama, naša koža počinje da se menja i pokazuje prve znake starenja. Genetika, način života i ishrane, spoljašnji faktori, stres... sve to utiče na to kojom brzinom će se na koži pojaviti prvi znaci – opuštenost kože, manja elastičnost, prve bore... Kod nekih osoba javljaju se već nakon 30. dok kod drugih u poznijim godinama. Međutim, već negde od 25. godine, naša koža počinje manje da proizvodi hijaluron i kolagen, te svake godine gubimo oko 1,5% kolagena u koži. Zapitali smo se kako to sprečiti, a zadržati prirodnost lica i da li postoje procedure koje mogu stimulisati kožu na podmlađivanje.

Na koji način se koža može održati dugo mladolikom, odnosno da li je moguće podstaći stvaranje kolagena u njoj, usporiti starenje kože i popraviti već nastale nedostatke pitali smo stručni tim lekara specijalista poliklinike Diva dr Bogdanović. Iz ove ustanove, koja se već više od 28 godina bavi antiagingom i brigom o zdravlju kože, potvrdili su nam da postoji nekoliko procedura koje na prirodan način stimulišu kožu na regeneraciju.

Od velikog broja broja savremenih procedura, koje primenjuju u poliklinici Diva u zavisnosti od tipa kože, godina pacijenta i razloga zbog kojeg su se obratili lekarima specijalistima, izdvajaju dve – TwinLight laser i PRP.

Ove dve procedure, a naročito kada se rade kombinovano, u razmaku od nekoliko dana, daju fantastične dugotrajne rezultate kada je reč o podmlađivanju kože, liftingu i uklanjanju bora.

TwinLight laser – podmlađuje i regeneriše kožu uz uklanjanje bora

TwinLight laserski tretman, koji je u regionu dostupan jedino u poliklinici Diva dr Bogdanović, daje sjajne rezultate – jače od svih dosadašnjih procedura! Ovaj laser predstavlja kombinovanu proceduru koja stimuliše stvaranje NOVOG kolagena u koži, te podstiče kožu na snažnu regeneraciju i na taj način umanjuje bore, zateže kožu i osvežava ten.

TwinLight lasersko podmlađivanje se sastoji od 4 procedure u jednoj i objedinjuje sve prednosti dualnog laserskog svetla, odnosno sastoji se od više različitih laserskih programa u jednoj proceduri što je novi prodor u razvoju laserske tehnologije. Ovaj sofisticirani i izuzetno efikasan tretman napravio je pravi bum u estetskoj medicini jer dovodi do snažnog lifting efekta, uklanja bore i komforan je za pacijenta, a nakon njega nema dugog oporavka – već 6 do 12 sati posle procedure moguće je nastaviti sa uobičajenom dnevnom rutinom, čak i kada je reč o nanošenju šminke.

Efekti TwinLight lasera su dugotrajni, utiče na usporavanje starenja kože i stimuliše sinteza kolagena i elastina i snažno podmlađivanje kože. Koža je hidrirana i jedra, a kumulativni efekat lasera istovremeno utiče i na uklanjanje proširenih pora i fleka.

Za dugoročne rezultate dovoljno je uraditi 1 do 3 tretmana, a koliko je tačno potrebno određuje lekar specijalista na konsultacijama uzimajući u obzir godine pacijenta, tip i kvalitet kože.

PRP – podmlađivanje matičnim ćelijama za prirodnu regeneraciju kože

PRP metoda se danas često pominje i jedna je od glavnih tema u estetskoj medicini. Mnogo je razloga zbog kojih se za ovu proceduru odlučuju kako žene, tako i muškarci, bez obzira na životnu dob ili posao kojim se bave. Interesovanje za PRP metodu prvo se pojavilo među javnim ličnostima iz sfere glume, sporta, muzike, mode… A preporuka je i lekara specijalista.

Tokom PRP tretmana koriste se faktori rasta iz krvne plazme samog pacijenta. Time se omogućava regeneracija tkiva i bolji protok krvi u koži. Popravljaju joj se tonus i elastičnost, te podstiče stvaranje novog kolagena.

Zašto ova procedura daje tako zavidne rezultate?

Terapija matičnim ćelijama je tretman krvnom plazmom bogatom trombocitima koji ispuštaju faktore rasta.

Zašto je to važno? Faktori rasta su u telu zaslužni za zaceljivanje rana, odnosno podstiču tkivo na regeneraciju. Na isti način deluje i PRP terapija tokom koje se na prirodan način koža oporavlja i obnavlja, bilo da je potrebno ukloniti bore, ožiljke od akni ili lečiti upalne procese, nahraniti je ili skinuti umor sa lica jer osvežava, hrani kožu, uklanja borice, utiče na usporavanje starenja kože i na prirodan način podstiče kožu na regeneraciju, a odličan je izbor i za uklanjanje nepravilnosti i fleka na koži.

PRP terapija podstiče kožu na stvaranje kolagena i elastina.

Sama procedura kratko traje, nakon što se krv centrifugira – oko 15 minuta do pola sata, u zavisnosti od toga koja se regija tretira.

Prvi efekti PRP tretmana vidljivi su već posle nedelju dana, dok je krajnji rezultat primetan za mesec dana.

Preporuka je da se procedura obavlja 3 do 5 puta godišnje, sa pauzama od 4 do 6 sedmica između tretmana.

Nema ograničenja kada je reč o broju tretmana koji se mogu obaviti tokom godinu dana, s obzirom na to da se koristi serum dobijen iz pacijentove krvi.

Tretman se preporučuje osobama koje žele da nahrane kožu, kontrolisano stare i osveže svoje lice, te na prirodan način pokrenu mehanizme podmlađivanja, a pritom izbegnu agresivne tretmane.

Kada se kombinuju TwinLight laser i PRP terapija, efekti podmlađivanja se pojačavaju, odnosno postiže se kumulativni efekat ove dve popularne procedure.