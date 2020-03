Šta sve cink radi za naše zdravlje?

Nastavljamo sa blagodetima cinka po naš imunitet i opšte zdravlje.

U prethodnom tekstu smo saznali za koje je sve funkcije odgovoran mineral cink, koji se navodi kao prvi zaštitnik našeg imuniteta i borbe protiv prehlada i virusa. Nastavljamo dalje sa bitnim funkcijama koje cink ima za naš organizam i opšte zdravlje.

1. Cink doprinosi bržem oporavku od prehlade

Prema studiji objavljenoj u časopisu Open Respiratory Medicine Journal (1), suplementacija cinkom je skraćivala trajanje obične prehlade do 40%. Pored toga, zaključeno je da je suplementacija cinkom korisna u smanjenju trajanja i ozbiljnosti prehlade kod zdravih ljudi, kada se uzima u roku od 24 sata od pojave prvih simptoma. Iako je mala količina cinka potrebna na dnevnom nivou, često se neprilagođenom ishranom ne unosi dovoljno, pa se preporučuje suplementacija.

2. Cink smanjuje rizik od pojave upala i hroničnih bolesti

Studija sprovedena na Univerzitetu u Oregonu (2), otkrila je da povećanje unosa cinka kroz ishranu ili suplementaciju može smanjiti rizik od zapaljenskih bolesti, jer je nedostatak cinka povezan sa većom verovatnoćom nastanka upala i mnogih hroničnih bolesti.

3. Cink sprečava pojavu oštećenja u mrežnjači

Cink sprečava ćelijsko oštećenje u mrežnjači, tzv. makularnu degeneraciju, pa tako pomaže da se uspori napredovanje bolesti gubitka vida, prema studiji objavljenoj u Arhivu oftalmologije (3).

4. Cink i plodnost

Nekoliko studija i ispitivanja su povezali nizak nivo cinka sa lošim kvalitetom muške semene tečnosti. Studija rađena u Holandiji (4) je otkrila da su ispitanici imali veći broj spermatozoida nakon suplementacije cink sulfatom i folnom kiselinom. U drugoj studiji istraživači su zaključili da slab unos cinka može biti faktor rizika za slab kvalitet sperme i muške, kao i ženske neplodnosti (5).

5. Cink je efikasan i za lečenje mnogih drugih oboljenja

Razne druge studije pokazale je obećavajuće rezultate primene cink sulfata za tretiranje raznih stanja: poremećaja pažnje i hiperaktivnosti, osteoporoze (6), kao i značajan faktor u prevenciji pneumonije (7).

Ako imate i najmanju bojazan da ne unosite dovoljno cinka u vaš organizam putem ishrane, imamo rešenje za vas.

Cink Mineral Zn sa vitaminom C u samo jednoj kapsuli dnevno obezbeđuje preporučenu dozu cinka, štiti i čuva vaš imunitet, sprečava prodor virusa i bakterija, skraćuje vreme prehlade, doprinosi normalnom odvijanju raznih biohemijskih procesa u našem telu, zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, redukciji zamora i iscrpljenosti, normalnom vidu, normalnom fertilititetu i plodnosti muškaraca i žena.

Autor: Pink.rs