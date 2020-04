Banana čizkejk: Kremasti desert koji će odmah nestati sa stola!

Izvor: Still, Foto: Pixabay.com | |

Iskoristite zrele banane za pripremu ove savršene poslastice.

Sastojci:

200 g izmrvljenog keksa6 kašika rastopljenog maslaca2 zrele banane2 kašike svežeg soka od limuna450 g krem sira150 g šećera200 g kisele pavlake1 kašičica ekstrakta vanile (po želji)3 velika jajadekoriranje po želji (karamela, komadići banane, mleveni keks)

Priprema:

Zagrejte rernu na 180 Celzijusa, te kalup ili lim za pečenje premažite maslacem.U srednje velikoj posudi dobro pomešajte mrvljeni keks i maslac.Smesu čvrsto pritisnite na dno i pecite 8 minuta u prethodno zagrejanoj rerni.U manjoj posudi napravite pire od zrelih banana i dodajte u njih sok od limuna.Smesu stavite na stranu.U većoj posudi pomešajte krem sir i šećer.Uz pomoć ručnog miksera, dva do tri minuta miešajte smjesu dok ona ne postane glatka.Dodajte u nju kiselu pavlaku i ekstrakt vanile i mešaj još dva do tri minuta dok smesa ne postane kremasta.Dodajte jaja i mešajte dok se svi sastojci potpuno ne sjedine.Zatim u nju dodajte smesu banana i limuna iz uz pomoć kašike ili lopatice lagano promešajte.Dobijenu smesu ulijte preko prethodno pripremljene kore i pecite 60 do 70 minuta u prethodno zagrejanoj rerni.Kada se ispeče, čizkejk izvadite iz rerne, te ostavite najmanje sat vremena, da se ohladi.