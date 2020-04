Da li partner vaš odnos čuva ili krije od drugih? Ovo su tri sigurna znaka da ste u "tajnoj" vezi!

Znamo, više od mesec dana ste u izolaciji, vaša romansa sada izgleda prilično drugačije u odnosu na vreme pre vanrednog stanja. Ali to što se manje ili gotovo uopšte ne viđate, odlična je prilika da preispitate svoju vezu, da obratite pažnju na neke znakove koji mogu da ukažu da partner nema baš ozbiljne namere...

Ukoliko primetite ova tri znaka, velika je verovatnoća da ste u tajnoj vezi, da vas partner krije od njemu važnih osoba. Ramislite o tome.

1. Osobe bliske vašem partneru ne znaju za vas

Kada smo zaljubljeni, obično s partnerom pričamo o porodici, prepričavamo dogodovšitne ovog ili onog rođaka, delimo neke dirljive momente. To što vi znate kako se zovu njegovi najmiliji, nije pokazatelj da je vaša veza "javna". Sve dok njegova rodbina i bliski prijatelji ne znaju za vas, ne može se reći da ste "zvanično" u vezi. Da se razumemo, ne moraju baš svi da znaju za vašu romansu, ali njegova porodica i prijatelji bi trebalo. Ako to nije slučaj, to je pouzdan pokazatelj da vas krije od drugih.

2. Nemate komunikaciju na društvenim mrežama

Ne mora svaki post koji vaš partner objavi na društvenim mrežama da bude posvećen vama. Ali, logično je očekivati da se "pratite" na svim socijalnim platformama. Komentarisanje, tagovanje i direktno slanje poruka je znak da vas ne krije od drugih. Međutim, ako se čuva od bilo kakve javne interakcije s vama, to je već znak za brigu. Ovo sve pada u vodu ako inače nije aktivan na društvenim mrežama.

3. Ne pojavljujete se zajedno u društvu

Kada ste u vezi, sasvim je normalno da želite da osoba s kojom ste u ljubavi učestvuje i u onim "neromantičnim" sferama vašeg života - okupljanju sa prijateljima, porodicom... Ako vas nikada ne poziva na bilo koji od svojih važnih događaja - proslava, rođendana prijatelja, izlazaka, ili pak ne ide sa vama na iste, velike su šanse da ne želi da bude viđena s vama u javnosti. Jednostavno, ne želi da bude "etiketirana" kao vaš partner.