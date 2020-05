Bez ljubavi žena se deblja: Evo šta se dešava kada ljubav zamenimo hranom!

Izvor: Still, Foto: Pixabay.com | |

Vremenom kada dođe do promene težine, to ne mora da znači da imamo problema sa zdravljem, već da imamo probleme u vezi. Hrana često postaje zamena za ljubav

Zbog toga, uprkos svim uloženim naporima, vrlo malo ljudi zaista uspe da smrša, jer im problemi psihološke prirode ostaju nerešeni.

Kako nezadovoljene potrebe utiču na prekomernu težinu?

Razlog br. 1: Blokirana potreba za ljubavlju

Ako u vezi sa voljenom osobom stvari krenu loše, mi ne rešavamo probleme, već "nalećemo" na frižider. Strahovi od odbacivanja, navike i ukorenjeni stavovi, ne daju nam da rešimo probleme, već ih zatrpavamo hranom.

Razlog br. 2: Blokirana potreba za priznanjem

Možete svoje želje da zanemarite potpuno i slepo da pratite vašeg muškarca, prilagođavajući se njegovim željama: kasna večera, seks kad on poželi i td.

"Sve za tebe dragi, nema veze što mene ne primećuješ!"

Takva spremnost na žrtvu je preplavljena posledicama: zaboravljate na sebe, blokirate potrebu za pažnjom, bliskošću, potrebu za normalnim načinom života.

Razlog br. 3: Seksualna disharmonija

Jedan od razloga pojave viška kilograma može se smatrati i nedostatak seksa. Ako imate neredovan seks, tada ćete se debljati polako, obično 2 do 3 kilograma, pretvarajući se u ženu koja je mužu nezanimljiva. Ako, postoji potreba za seksom i ako nije zadovoljena, tada opet dolazi do debljanja. U nedostatku seksa, žena poseže za hranom da bi došlo do emotivnog zadovoljenja želje.