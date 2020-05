Ako se pitate: Šta je emfizem pluća?

Poslušajte šta stručnjaci kažu o ovoj temi.

Dugogodišnji ste pušač? Stalno kašljete, iskašljavate, kada trčite, osećate da nemate vazduha kao ranije… Lekar Vam je rekao da imate hronični bronhitis, i da ukoliko ne prestanete da pušite možete da dobijete emfizem pluća. Štaje to i koliko je to opasno?

Kako nastaje emfizem?

Emfizem pluća je u narodu poznat kao “vazduh u plućima”. Karakteriše ga uništenje alveolarnih pregrada u plućima, trajno uvećanje disajnih puteva i oštećenje plućnog parenhima. Propadanje alveola dovodi do smanjenja nivoa kiseonika, a povećanja nivoa ugljen dioksida u krvi, pa dolazi do skraćenja udaha, koje vremenom nepreduje. Pluća se uvećavaju i propadaju. Na kraju, dolazi do otkazivanja srca. To je vrlo ozbiljno stanje, koje ne možeda se izleči, iako simptomi mogu da se suzbiju lekovima. Emfizem i hroničnibronhitis pripadaju bolesti pod nazivom hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP).

Uzroci emfizema

U 80-90% slučajeva oboleli su dugogodišnji pušači. Pored duvanskog dima, kao uzrok emfizema može da bude i izloženost toksičnim materijama iz okruženja (prašina, goriva), kao i genetika.

Simptomi

Od glavnih simptoma najbitniji je nedostatak vazduha pri naporu uz kašalj, iskašljavanje sluzavog ispljuvka (“šlajm”) i sviranje u grudima. Nedostatak vazduha (dispnea) se pogoršava pri težem fizičkom opterećenju, za vreme infekcija, udisanju hladnog vazduha ili iritantnih gasova. Vremenom je ovajsimptom sve češći i javlja se pri manjim aktivnostima, a onda i u mirovanju. Osoba sa ovim oboljenjem je najčešće mršava, sedi povijena unapred, ispruženih ruku, oslanja se na dlanove da bi fiksirala rameni pojas i mogla da diše. Pri tom diše kroz stisnute usne.

Terapija

Terapija emfizema je usmerena na smanjenje simptoma i usporavanje propadanja alveola. Emfizem ne može da se izleči, ali može da se uspori napredovanje bolesti, i omogući kvalitetniji život pacijentu. Lekari propisuju lekove koji šire disajne puteve, a to su bronhodilatatori, kortikosteroidi (tablete i inhalacije), kiseonik. Ukoliko dođe do infekcije, uključuju se antibiotici.

Šta Vi možete da uradite? Odmah prestanite da pušite! Jako je važno da održavate dobro opšte stanje svog organizma, kako bi izbegli respiratorne infekcije kojima ste podložni. Hranite se zdravo, i u dogovoru sa lekarom, održavajte određeni nivo fizičke aktivnosti, što je bitno za održavanje snage mišića disajnih organa. Svakodnevno uzimajte preparat koji sadrži kombinaciju propolisa i mukolitika, a koji će Vaša pluća zaštiti od infekcija virusima i bakterijama, smanjiti učestalost naleta bolesti, razrediti sekret i olakšati iskašljavanje i disanje.

Dajte šansu plućima, mislite na svoje potomke. Ostavite cigarete!

Autor: Pink.rs