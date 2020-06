Kad stres i napetost napadnu sa svih strana: Kako opustiti um i telo na potpuno prirodan način?

Saznajte kako da se najzad opustite i okrepite Vaš organizam.

Stres i napetost kao svakodnevnica

Stres i njegovi sinonimi verovatno su, i nažalost, najviše korišćene reči u današnje vreme. U dobu u kojem živimo, nekako nam se čini da, kada se žalimo prijateljima iliporodici, najviše koristimo reči: “previše sam nervozan”, “pucam od napetosti”, “pod konstantnim sam stresom”, “osećam se ko izduvan balon”, “ne mogu da se podignem, sve me živo boli”…

Ukoliko su vam poznate ove fraze i izjave, znate o čemu pričamo. Kada se tako osećamo, smišljamo da nam trebaju ko zna kakvi čudesni proizvodi da bi nas “preporodili” i opustili naš um i telo, a ne slutimo da, uvek, po pravilu, najboljarešenja su upravo ona najjednostavnija, i potpuno prirodna.

Hajde da vidimo šta se dešava u našem telu kada smo napeti i iscrpljeni, obično usled posla, svakodnevnih problema i obaveza. Razdražljivost nas razdire, mišići nas bole ineretko hvataju grčevi, osećamo se ukočeno, iscprljeno i smoždeno.

Ključna uloga magnezijuma u odgovoru na stres

Ako se osećate ovako većinu vremena, velika je verovatnoća da vam u prvoj liniji nedostaje jedan značajan mineral- magnezijum. Možda do sada ovo niste znali, ali da biste opustili mišiće, nerve i uopšte, celo telo, potrebno je da na dnevnom nivou unosimo optimalnu dozu magnezijuma (375 mg), jer je on mineral odgovoran za preko 300 najvažnijih biohemijskih reakcija u našem telu, a mg)naročito one za međućelijsku razmenu, koje čine da hranljive materije stižu do naših tkiva i mišića kako bi se oni ishranili, opustili i relaksirali.

Magnezijum je, možemo reći, univerzalno rešenje za razna fizička i psihička stanjakoja vas muče. Studija[1] koju su izveli autori Wacker i Parisi još daleke 1968. potvrdila je da nedostatak magnezijuma može izazvati izazvati depresiju, poremećaje u ponašanju, glavobolju, mišićne grčeve, napade, ataksiju, psihozu i razdražljivost, ali dasu sva navedena stanja popravljala reverzibilno sa nadoknađivanjem potrebnedoze magnezijuma.

Poznata je i opšte prihvaćena teorija da hronični stres dovodi do viška kortizola, koji oštećuje hipokampus mozga. Pojedini autori[2] su istakli da upravo magnezijum ima ključnu ulogu u regulaciji stresa, kao i regulaciji ostalih hormona. Magnezijum može suzbiti sposobnost hipokampusa da stimuliše konačno oslobađanje hormona stresa, kao i smanjiti oslobađanje ACTH (hormona koji daje uputstvo vašoj nadbubrežnoj žlezdi da “ispumpa” kortizol i adrenalin iz ćelija)[3]. Ovo su sve razlozi zašto se magnezijum naziva ključnim mineralom za opuštanje nervnog sistema i podizanje raspoloženja.

Kompleks vitamina B protiv umora i stresa

Pored magnezijuma, za borbu protiv umora, stresa i preopterećenja nervnog sistema jako je važan još jedan vitaminski kompleks- kompleks vitamina B.

Postoji osam osnovnih B vitamina: tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), niacin(vitamin B3), pantotenska kiselina (vitamin B5), vitamin B6, biotin (vitamin B7), folna kiselina (folat ili vitamin B9) i vitamin B12. Svaki od njih ima značajnu ulogu za mnoge funkcije u našem organizmu, od kojih su najvažnije ishrana i normalno funkcionisanje nervnog sistema, ćelijski metabolizam, stvaranje crvenih krvnih zrnaca i pretvaranje hrane u energiju.

Kompleks vitamina B ima veliku ulogu u stabilizaciji raspoloženja i nervnog sistema, podršci pravilnom funkcionisanju mozga, neurotransmitera, hrani i poboljšava stanjevaših nerava, što su potvrdile i mnoge studije[4].

Studija[5] Univerziteta Swinburne iz Australije iz 2014. godine, otkrila je da hronični stres smanjuje nivo vitamina B u telu. Ali takođe, ova studija je pokazala smanjenje stresa usled rada na poslu za čak 20% kod osoba koje su konzumirale optimalne preporučene doze kompleksa vitamina B na dnevnoj bazi.

Studija[6] objavljena u časopisu British Medical Journal 2004. godine otkrila je da folnakiselina (folati) mogu pomoći poboljšanju raspoloženja. Inače folna kiselina, ili vitamin B9, pored poboljšanja raspoloženja i obezbeđenja zdrave funkcije mozga sprečava rizik od nastanka od urođenih mana i raznih malformacija ploda tokom trudnoće, što je jako bitno za trudnice i žene koje planiraju trudnoću, da obezbede potrebnu dnevnu količinu ovog B vitamina[7].

Magnall Relax®- univerzalno rešenje za stres i umor

Postavlja se pitanje, kako obezbediti u jednom potezu svu preporučenu dnevnu količinu ovih vitamina i minerala, a da ne posumnjate da ste preterali ili uneli manjukoličinu vitamina i minerala od potrebne? Sada imamo rešenje za vas, jer postoji Magnall Relax®.

Magnall Relax® predstavlja jedinstvenu formulaciju magnezijuma i kompleksa vitamina B, koji na prirodan i siguran način pomaže da ostanete mirni, opušteni i u dobrom raspoloženju (psihički i fizički).

Magnall Relax® pomaže u ublažavanju i otklanjanju simptoma stresa, i omogućava da se osećate bolje, odmornije i opuštenije.

Preporučuje se kod osoba koji puno rade i pod konstantnim su stresom, kod anksioznih i depresivnih osoba, zatim osobama u situacijama velike napetosti i stresa, osobama sa stalnim glavoboljama, a značajno poboljšava i sposobnost učenja i pamćenja.

