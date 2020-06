Dron snimio uznemirujuću scenu - Surferi uživaju u vodi, ne znajući da ih posmatra BELA AJKULA (VIDEO)

Prema istraživanjima, a kako prenose svetski mediji, opao je broj ajkula u moru, pogotovo kod Kejptauna. Da bi, proteklih nekoliko nedelja došlo do ozbiljnih "susreta" čoveka i ovog predatora.

Due to a high number of reported White Shark sightings and close encounters, NSRI are appealing to the public exercise caution along the Southern Cape coastline, in particular around the coastline of Plettenberg Bay and between Mossel Bay and Jeffreys Bay.https://t.co/IKbxE3tNhh pic.twitter.com/3uI02FGgSc